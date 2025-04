Es venezolana, vive en Florida, y revela cuántos dólares deben enviarles las familias latinas a sus padres

El envío de dinero a países latinoamericanos por parte de migrantes desde Estados Unidos representa una práctica común, sostenida y, en muchos casos, necesaria para el sustento de millones de familias. Una de las voces que ha compartido públicamente su experiencia sobre este tema es Dayana Benavides, una venezolana residente en Tampa, Florida, quien a través de sus redes sociales reveló cuántos dólares le envía a sus padres.

El envío de dinero desde EE.UU. a países latinos

Benavides se instaló en EE.UU. hace siete años. Desde entonces, ha trabajado en distintas áreas, que incluyeron la limpieza de casas, servicios de entrega a domicilio y, recientemente, como agente de seguros. Su historia reflejó una de las realidades más usuales entre los migrantes latinoamericanos: la ayuda económica a los familiares que permanecen en sus países de origen.

Es venezolana en Estados Unidos y revela cuánto debe enviarse a las familias en los países latinos

En uno de sus videos subidos a TikTok, en la cuenta @dayab09, la venezolana contó que al llegar a EE.UU., enviaba dinero a su familia cada semana. “Mandaba 100, 50 o 30 dólares. Lo que pudiera. En ese tiempo era suficiente en Venezuela. Aquí era un día de trabajo”, recordó.

Más adelante, cuando quedó embarazada de su hija, su realidad cambió. “Empecé a trabajar menos horas y debía hacerme cargo de los gastos del hogar y la niña", añadió que compartía vivienda con otras personas, así que sus prioridades se reorganizaron.

En esa etapa, el dinero que enviaba era lo que le sobraba. “Trabajaba cuatro horas diarias haciendo entregas con mi hija en el auto. A veces mandaba US$30, otras veces US$40. Era lo que podía”, aseguró.

Un momento clave en la historia de Dayana Benavides ocurrió cuando se separó de su pareja y quedó prácticamente sin ahorros. “Me quedé con US$20 en la cuenta”, dijo. En ese momento fue su padre, desde Venezuela, quien la ayudó con los gastos. “Él me decía que me enfocara en ahorrar, que él me apoyaba mientras yo salía adelante”.

Con el paso del tiempo y una mejoría en su situación económica, la mujer retomó los envíos con regularidad. “Pagué el colegio de mi hermano menor, mandaba unos US$200 dólares mensuales, a veces US$500, otras US$600. Todo depende del mes”, agregó.

También aclaró que no se trata de una cifra fija y que cada persona aporta en función de sus posibilidades. “Yo siento que cada persona ayuda a su familia como puede”, finalizó.

Cuánto dinero envían los migrantes en EE.UU. a sus países de origen

Las remesas enviadas desde EE.UU. representan un ingreso vital para varios países latinoamericanos. Según cifras del Banco Mundial, los montos mensuales que envían los migrantes varían entre US$131 y US$648, lo que puede significar entre el 6% y el 23% de sus ingresos.

Más del 50% de quienes envían dinero lo hacen a sus madres y cerca del 30% a sus padres. En el caso de Dayana, su aporte va destinado a ambos, para cubrir gastos específicos como educación o emergencias.

Se estima que los migrantes en EE.UU. envían entre US$131 y US$648 a sus familias en sus países de origen Pexels

En el año 2024, Venezuela recibió aproximadamente US$3,8 millones en remesas, lo que representó el 3,7% del Producto Interno Bruto del país, según datos del Banco Mundial. Aunque el porcentaje es menor en comparación con otros países de la región, la cifra representa un crecimiento del 8,6% respecto al año anterior.

Otros países también registran cifras significativas en cuanto a remesas:

México recibió US$59.500 millones en remesas entre enero y noviembre de 2024, con un crecimiento del 2,9% respecto a 2023, de acuerdo con cifras difundidas por el Banco de México.

entre enero y noviembre de 2024, con un crecimiento del 2,9% respecto a 2023, de acuerdo con cifras difundidas por el Banco de México. En Nicaragua, según datos del Banco Central de Nicaragua, el total fue de US$5243 millones, un 12,5% más que el año anterior.

EE.UU. sigue como el principal país emisor con más del 80% de los envíos a Centroamérica y el Caribe.