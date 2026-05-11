Misión del FMI recomienda aprobar crédito de 245 millones de dólares a Honduras

Una misión del FMI recomendó la aprobación de un nuevo tramo de 245 millones de US$ de la línea de crédito para Honduras, explicó este lunes el organismo en un comunicado.

Tras una visita a Tegucigalpa, la misión recomendó al directorio del Fondo aprobar este monto como parte del Servicio Ampliado del FMI y el Servicio de Crédito Ampliado a 36 meses, negociado previamente con el país.

"El equipo y las autoridades coincidieron en que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y en que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido en relación con las metas cuantitativas", explicó el comunicado.

A pesar de la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones del año pasado, la economía hondureña creció un 3,7% interanual en febrero, y "está bien posicionada para enfrentar un entorno externo más desafiante", señaló el texto.

Honduras ha aumentado sus reservas de divisas hasta los 11.600 millones de US$, gracias a un buen nivel de exportaciones y remesas.

"La respuesta al choque de los precios del petróleo ha buscado mantener la prudencia fiscal", elogiaron los expertos.

Al mismo tiempo, el gobierno ha mantenido el esfuerzo en materia de gasto social.

Honduras también ha mantenido un buen rumbo en materia de política monetaria, de reformas del sector energético y lucha contra la corrupción, destacaron.