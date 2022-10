Un experto sostiene que Meghan Markle y el príncipe Harry quisieron “humillar a la familia real” con un gesto

Desde la muerte de Isabel II, hace casi un mes, Meghan Markle protagoniza constantemente los títulos de la prensa. En esta ocasión, los retratos fueron el centro de la discusión. De acuerdo con Tom Bower, escritor británico, famoso por sus biografías no autorizadas, los duques de Sussex habrían publicado sus más recientes retratos para “humillar a la familia real”.

Bower, quien también es periodista, brindó una entrevista exclusiva con Page Six, en la cual habló de su nuevo libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors. “Todo es dinero. Y para su beneficio, estuvieron a la vista del público durante siete días o más durante el funeral, todos los días fueron filmados”, expresó Bower.

"Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors", de Tom Bower Twitter

En ese sentido, también manifestó que todo se trataría de una estrategia para construir a “Meghan como una marca” y citó ejemplos que respaldaban su opinión como Archetypes, el podcast de la duquesa, la serie en Netflix, de la que aún no se tiene mayor información, y el libro de memorias que el príncipe Harry publicaría a fines de este año. Sobre este último, al parecer dejaría muy mal parado a la corona. No obstante, hasta el momento todo es expectativa.

El príncipe William, a la izquierda, Kate, princesa de Gales, segunda a la izquierda, el príncipe Harry y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, a la derecha, presentan sus respetos a la reina Isabel II mientras el ataúd descansa en Westminster Hall para su estado acostado, en Londres, el 14 de septiembre de 2022 (Christopher Furlong/Pool Photo via AP) Christopher Furlong - Pool Getty Images

Por otra parte, Bower comparó las apariciones que el matrimonio tuvo durante el jubileo de Platino de la reina en junio con los actos con ocasión de su funeral. En palabras del escritor, en el primero, “fueron arrastrados a una ventana en el piso de arriba y apenas se les vio”. Sin embargo, en septiembre “fueron el centro del escenario”.

Meghan Markle y el príncipe Harry posaron tomados de las manos antes de su presentación en One Young World Misan Herriman

Esta semana, el fotógrafo Misan Harriman publicó dos fotos tomadas durante el viaje de Meghan y Harry al Reino Unido, justo antes del fallecimiento de la reina el 8 de septiembre. En una de las imágenes, la pareja estaba cerca mientras se tomaban de la mano momentos antes de la inauguración de One Young World, uno de los eventos por los que los duques verdaderamente habían viajado en septiembre.

Las fotos de Markle y Harry llegan solo dos días después de que el palacio lanzara un nuevo retrato en el que estuvieron notablemente ausentes Instagram/@theroyalfamily

Mientras que Harry vistió un traje y corbata negros, Meghan lució un atuendo de pantalón rojo y blusa roja a juego. En el rostro del príncipe, se dibujó una sonrisa discreta, pero ella parecía tener una mirada sumamente seria. Estas imágenes contrastaron profundamente con los nuevos retratos reales publicados por la corona recientemente, donde se pudo apreciar a Carlos, Camilla y los príncipes de Gales. Los duques de Sussex fueron omitidos completamente.

El despreciable lugar que Meghan Markle y el príncipe Harry ocupan en el sitio web de la corona británica

La muerte de Isabel II trajo consigo el cambio de todos los roles en la familia real británica. Carlos dejó de ser príncipe de Gales para convertirse en rey y William sucedió a su padre en el título que llevó por más de seis décadas.

Los duques de Sussex ocupan casi el último lugar en el sitio de la familia real británica www.royal.uk

Entre los cambios más sorprendentes, estuvo el lugar que se le asignó a los duques de Sussex en la página web de la familia, cuando aparecieron casi al final de toda la presentación y, luego de ellos, el príncipe Andrés, quien también forma parte de los “renegados”, luego del escándalo en el caso Epstein.

De hecho, a Harry y Meghan los anteceden familiares que son menos conocidos, como la princesa Alexandra y los duques de Gloucester. En ese sentido, también llamó la atención que muchos miembros de la realeza que no desempeñan funciones reales fueran eliminados por completo del sitio web, como fue el caso del príncipe Michael de Kent y su esposa, Marie-Christine.

LA NACION