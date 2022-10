Ya tenían el regalo de bodas de 2000 dólares, pero descubrieron que no estaban invitados y enfurecieron

Las celebraciones y en especial las grandes fiestas siempre conllevan una gran cantidad de estrés y situaciones imprevistas. Sobre todo porque cada persona piensa diferente en cuestiones de organización y lo que puede estar bien para el dueño de la fiesta, quizá para los invitados no encaje por completo. Justo un malentendido de este tipo se hizo viral por lo que sucedió en una boda. Una pareja les hizo un regalo bastante costoso a los novios, pero ellos no correspondieron a su gesto, así que, molestos, decidieron tomar venganza.

Un hombre relató que él y su esposa tienen una imprenta, por lo que regularmente se ofrecen a dar sus servicios sin costo a todo aquel familiar o amigo que lo necesita. Eso hicieron para la boda de un primo, pero no esperaban que semanas antes del evento les notificaran que no estaban invitados.

Todo quedó al descubierto a través de una publicación de la red social Reddit, donde el usuario quiso expresar su furia. Y es que él y su esposa acordaron hacer “toda la señalización, pancartas, libros de invitados, recortes de tamaño natural, etc.” para la fiesta, sin ningún costo, pero lo que recibieron los devastó.

Tienen una imprenta y la decisión para eliminar la tristeza fue cobrar por sus servicios Unsplash

Unas cuantas semanas antes del casamiento, los expertos en impresiones cuestionaron al primo sobre por qué no había llegado su invitación. La respuesta los dejó atónitos, ya que el novio alegó que había “reducido” el tamaño de la boda para hacer algo un poco más familiar y de amigos cercanos. Es decir, que ellos no estaban considerados dentro de ese círculo de confianza para los novios.

De inmediato sintieron que el mundo se les venía abajo, porque no solo habían hecho el trabajo con la intención de ayudar y de que todo en la ceremonia luciera perfecto, sino que también habían gastado alrededor de 2000 dólares en los materiales de impresión.

La drástica decisión

Ante la contundente respuesta, esta pareja no encontró más alternativa que cobrarle al novio por lo ya fabricado, ya que se sentía bastante dolida y excluida. “No estamos ganando dinero con eso, solo le cobramos por el costo de los materiales”, dijo el usuario de Reddit.

Contrario a recibir el pago de inmediato, fueron víctimas de amenazas. Estas fueron perpetradas por “algunos miembros aleatorios de la familia” la esposa del hombre, los cuales dice que no conoce, según dijo el hombre en sus posteos.

La pareja no fue invitada y decidió cobrar por la buena acción que tenían Pixabay

Finalmente, al percatarse de que era muy probable que no les pagarían lo invertido y que además no estaban contemplados para el día especial, optaron por otra solución: “Estoy considerando cobrar el precio completo o de lo contrario no entregaremos los artículos... Lo siento, pero no voy a desperdiciar el tiempo y el dinero que tanto me costó ganar con alguien que ni siquiera nos considera cercanos, amigos ni familia”.

El posteo se hizo viral de inmediato y las víctimas recibieron cientos de comentarios de personas que elogiaron su buena intención de ayudar a sus seres queridos con un trabajo tan complicado como lo es el de una imprenta. “Eso es lo que me atrapó: ¿son lo suficientemente cercanos como para pedir este trabajo como un favor gratuito, pero no lo suficientemente como para invitarlos a su boda?”, fue el tono que predominó en las opiniones que las personas les dejaron en su publicación.

