Mostró lo que tiran a la basura en Estados Unidos y dejó a todos boquiabiertos: “Lo necesito”

Taty es una mujer colombiana que emigró a Estados Unidos y ahora se dedica a hacer contenido en plataformas como TikTok sobre su vida en ese país. En uno de sus más recientes videos, el cual se hizo viral, mostró cómo es la basura de los norteamericanos y generó miles de opiniones entre los usuarios de esta red social. Muchos latinos se sorprendieron al ver que había desde bicicletas hasta aparatos electrónicos entre los artículos que los estadounidenses querían desechar.

La tiktoker publicó un clip en el que recorre un barrio de Silicon Valley, en San Francisco, California. Al parecer, acudió el día en que todos los vecinos sacan su basura hacia los patios frontales de sus casas. Parece haber elegido muy bien la fecha para encontrar las mejores oportunidades y mostrárselas a sus seguidores. “¿Recogerías cosas usadas? Hay gente en EE.UU. que amuebla toda su casa con cosas así”, fue la descripción con la que compartió su video.

Así es la basura de las familias que viven en Estados Unidos

Entre los restos de estas familias había artículos de todo tipo: en una de las primeras imágenes se pudo apreciar una bicileta junto a un sillón en perfecto estado. Mientras que, en una casa cercana a esa, los habitantes pensaban tirar tres sillas, una aspiradora de alfombras y algunos otros artículos pequeños para el hogar que Taty consideró que todavía funcionaban.

Había hasta una bicicleta dentro de la basura de una familia estadounidense

Había todo tipo de cosas, como un parrilla para asados que realmente no lucía, al menos en apariencia, dañado o descompuesto. Y junto éste sobresalía un sillón color beige en buen estado. Aunque eso sí, algunos objetos tenían marcas de suciedad que mostraban que no se trataba de productos nuevos. Nada que no se pudiera solucionar con un poco de agua y jabón, según los tiktokeros.

Y es que la grabación duró 20 segundos, pero fueron suficientes para demostrar decenas de artículos desechados por sus dueños. En el video, también aparece un triciclo para niños, junto a una impresora bastante moderna y un colchón que podría tener más tiempo de vida.

El video acumula poco más de 70.000 reproducciones y cientos de opiniones de los usuarios. La mayoría respondió al cuestionamiento inicial de Taty, en el que preguntaba a sus seguidores si eran capaces de recoger muebles de la basura de Estados Unidos.

Los juegos para niños también predominaron en los desechos de familias estadounidenses

“Como buen latino obvio que sí”, “Por qué no, claro que sí me lo llevo sin pensarlo”, “Yo recogería todo”, “Necesito esa bicicleta y la impresora y otras cositas también”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los latinoamericanos.

Finalmente la tiktoker detalló que así es la realidad en Estados Unidos y no solo en California, sino en todo el país, ya que semana con semana la gente se deshace de cosas que cree que ya no son útiles. Todos los barrios atraviesan la misma situación y es muy común ver que tiran artículos que ya no necesitan. Ante esta situación, siempre hay alguien dispuesto a reciclar y darle una segunda vida a las cosas.

Hay que destacar que el consumismo muchas veces hace que los productos tengan menos vigencia. De acuerdo con los comentarios, son los latinos quienes estarían dispuestos a ver como “tesoros” estos objetos.