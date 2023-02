Mostró un efecto especial en el aeropuerto de Orlando que dejó a todos boquiabiertos

escuchar

Visitar Orlando, en Florida, suele asociarse con una experiencia “mágica”. Aunque algunos ya están acostumbrados, otros se sorprenden desde que pisan el aeropuerto, y mucho más cuando las tiendas de souvenirs, además de recuerdos y regalos, ofrecen un verdadero espectáculo visual. Eso fue lo que le ocurrió a una viajera mexicana, que se sorprendió con los efectos especiales.

Brenda Helena, como se identificó la turista y también tiktoker, tiene casi 178.000 seguidores. En una de sus publicaciones recientes mostró su sorpresa al llegar a la Terminal C de ese aeropuerto, donde se ubica el local de Universal Orlando Resort.

Junto con su pareja, la joven ingresó al lugar y quedó encantada con los artículos de películas, como Minions y Jurassic World, en el primer piso. Sin embargo, la verdadera emoción estaba en el siguiente nivel, en donde había una increíble proyección de un dragón de The Wizarding World of Harry Potter.

“El aeropuerto de Orlando está loco”, escribió la turista en su publicación, que sobrepasó el millón de reproducciones. Los usuarios compartieron rápidamente su asombro en los comentarios. “Por si el presupuesto alcanza solo para llegar al aeropuerto ida y vuelta”; “Quiero ir”; “¿Es esto una tienda? He estado ahí y no lo he visto”, escribieron.

La fanática de Harry Potter mostró con asombro una tienda de souvenirs en el aeropuerto de Orlando, Florida

Debido al alcance del clip en la cuenta de @brendahelenaa, el equipo de Universal Parks & Resorts le respondió a la viajera: “Nos encanta hacer esto”. El Aeropuerto Internacional de Orlando también compartió videos e imágenes del local, que sigue fascinando a los transeúntes.

En un segundo clip, la mexicana expone otros escenarios, de la sección de Harry Potter. Además de la proyección en el techo, describió que los amantes del mundo mágico creado por J.K. Rowling tienen toda una selección de recuerdos disponibles, como baritas, sombreros de hechicería y golosinas. También se pueden tomar fotos en la icónica motocicleta mágica de “Hagrid” y los carteles oficiales de las películas.

Una viajera mexicana quedó impactada al ver la proyección de la saga Harry Potter en el techo del Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida

Disney también abrió su tienda

La tienda de Universal abrió el 20 de septiembre de 2022. Desde entonces, miles de turistas han visitado los pasillos para comprar productos y también para tomarse fotografías dentro del lugar.

En medio de la competencia incesante entre Disney y Universal Orlando para saber qué parque temático ofrece la experiencia más “mágica” para los visitantes, Universal dio el primer paso sobre su competidor e hizo que los fans se preguntaran si la compañía del ratón podría superarlos. La respuesta fue que sí y también ocurrió en el aeropuerto de Florida.

En esa misma semana de inauguración, The Walt Disney también abrió su propia tienda con recuerdos de Disneyworld. Aunque no cuenta con un proyector en el techo, los fanáticos del ratón más famoso del mundo pueden admirar el bello castillo y los adornos de lámparas alusivos a la marca.

Disney también inauguró una nueva tienda en el Aeropuerto de Orlando @MCO/Twitter

