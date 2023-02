Vive en Florida, dice que a veces se olvida de su fabulosa rutina, pero no todos coinciden: “Ese es otro lugar”

escuchar

Para algunos, vivir en Florida puede ser una experiencia completamente diferente a la de residir en el resto de Estados Unidos. El clima, el sentir de las diferentes ciudades del estado y, sobre todo, su proximidad al mar, lo convierten en un lugar en el que se pueden construir anécdotas que luego quedarán para la posteridad. Así lo expresó recientemente una mujer en sus redes sociales. “Ir a la playa a ver el amanecer”, manifestó en parte de su relato.

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la joven, que vive en el estado, simuló tener una conversación telefónica con su madre, a quien le contaba lo que había hecho el fin de semana. “Vivir en Florida es como estar en un universo completamente diferente al resto del país”, comenzó su clip, y luego dijo que con frecuencia lo olvidaba o lo daba por sentado, pero que se sentía verdaderamente agradecida por todo lo vivido.

Una joven explicó en TikTok cómo es la vida en Florida, Estados Unidos

Más adelante, expresó que recordaba lo afortunada que era cuando hablaba con su mamá y ella le preguntaba por sus planes. “Hola, Dani. ¿Qué hiciste el fin de semana?”, manifestó la joven que así comenzaría la charla, para luego continuar: “En realidad, nada. Me levanté y fui a la playa a ver el amanecer, donde se sentían como 35°C de temperatura”.

Después de ver cómo salía el sol, fue a un mercado local donde compró vegetales frescos para luego tomarse un jugo “que exprimieron justo frente a sus ojos”. Se podría interpretar que se trata de un ritmo de vida donde no hay apuro y donde al menos esta joven le da prioridad a la naturaleza en el estado.

La joven simuló tener una conversación telefónica con su madre, donde le contaba acerca de su fin de semana TikTok/@lutinii

Momentos después dijo que fue a la playa a caminar por el agua y, al sentir hambre, fue por algo de comida, que acompañó con un coco real que había sido rebanado con un machete, para beber directo de la fruta y de forma natural. “Fue fabuloso para mantenerte hidratado y además era delicioso”, expresó.

El día continuó una vez que entró al mar para subirse en una moto de agua y dar un paseo, luego bajar para dar un largo recorrido en monopatín y “tomar el carrito de golf para ir hasta la piscina, sentarse y tomar un delicioso batido”.

En el video, la joven destacó el clima, los paisajes y la calidad de los alimentos TikTok/@lutinii

El día no acabó con el descanso en la piscina. La noche de la joven siguió cuando fue a cenar sushi, que en su criterio no solo era delicioso, sino que hizo énfasis en la frescura del pescado. “Y eso fue todo. Nada loco”, cerró el video de TikTok, que hasta el momento sumó más de 600.000 reproducciones en esa red social.

No obstante, muchos no coincidieron con que ese fuese el verdadero estilo de vida en el estado. En los comentarios, los usuarios manifestaron que se trataba de una manera de vivir de una persona con dinero y que esa no era la realidad del común de la gente. Algunos opinaron que la mayor parte de su sueldo era destinado al alquiler de vivienda y alimentos. “No vivimos en la misma Florida”, escribió otro.

LA NACION