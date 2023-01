Mostró un papel que dejan los británicos en sus autos y generó dudas

escuchar

Adaptarse a vivir en un país distinto al natal es un desafío. Se trata no solo de adaptarse a un idioma o acento distinto, también a costumbres que podrían parecer extrañas desde el punto de vista externo. En Tiktok hay una cuenta que se dedica a mostrar contrastes entre la vida en Estados Unidos y el Reino Unido.

En una de sus últimas publicaciones, la cuenta aborda una curiosa estrategia que utilizan algunos automovilistas para mantener a salvo sus pertenencias. “¿Sabías que el Reino Unido es tan peligroso que los británicos tienen que poner este papel en el parabrisas para evitar que entren en su auto?”, describe el video que posteriormente muestra lo que está escrito en un papel de color amarillo como señal de advertencia: “Nada de valor fue dejado en este vehículo”.

La advertencia que colocan en los automóviles generó reacciones entre los usuarios de la plataforma. Buena parte de ellos se mostraron incrédulos sobre la efectividad de la estrategia: “¿Y nada más por ese papel te respetan el auto?”, “¿Cómo saben los ladrones que no está mintiendo?”, “Como si eso pudiera detenerlos”.

Descubrió una curiosa estrategia de los automovilistas en Londres para evitar robos

Algunos británicos desecharon la idea de que es una estrategia generalizada de los automovilistas: “He vivido por 50 años aquí y es la primera vez que veo algo así”, “No he visto algo así en ningún auto”. Quien publicó el video aclaró que se encontró con el vehículo específicamente en Londres.

Otros usuarios mencionaron repetidamente a San Francisco, California, como un lugar en el que constantemente son víctimas de esta modalidad de robo: “En San Francisco es mejor dejar el auto abierto. Al menos, no te romperán las ventanas”.

El robo de vehículos, en alza

La percepción de inseguridad de los residentes de San Francisco no es solo eso. Una encuesta reveló recientemente que más de la mitad de los habitantes de la ciudad han sufrido un asalto o un robo. Especialmente ha crecido el robo de vehículos y ya representa una seria preocupación para la comunidad.

Los casos de aperturas de autos para robar objetos del interior crecieron en un 39% en 2022 en dicha ciudad, de acuerdo con datos del Departamento de Policía.

A partir de este incremento, los propietarios han tomado medidas como las que exhibió el clip filmado en el Reino Unido y las comparten entre los vecinos para protegerse. Una mujer dijo que optó por bajar los asientos traseros para exhibir que el maletero está vacío, y hasta baja las ventanas para que no las rompan en su intento por ingresar al coche.

Estrategias para estacionar y dejar el auto a salvo de robos en San Francisco

Un hombre publicó en TikTok un video sobre cómo prepararse para estacionar el auto de manera segura en San Francisco. Muestra una serie de pasos que consisten en bajar todos los artículos, incluso los que están ocultos en la guantera, y dejarla abierta para demostrar que no hay nada; recoger hasta el último centavo y finalmente colocar un letrero que diga: “Por favor no lo rompas, no hay nada de valor adentro”.

Aunque el Departamento de Policía de San Francisco dice que no hay evidencia de que estas medidas surtan efecto, recomienda a las personas seguir haciéndolo ya que, el intento, no causa ningún perjuicio.

LA NACION