Un turista español contó lo que más le gusta de Argentina y lo criticaron duro por un detalle

Víctor Seitz se dedica a viajar por el mundo con el objetivo de aprender sobre nuevas culturas. Por lo general, comparte los detalles de la mayoría de sus visitas en las redes sociales, así que no dudó en mostrar cómo fue su última experiencia en el sur de América. En un recorrido por varios países hubo una en especial que lo enamoró: la Argentina. Estuvo más de un mes en ese territorio y después enlistó cuáles fueron sus aspectos favoritos.

El tiktoker (@victorseitz) es originario de España, por lo que su experiencia en suelo latinoamericano se convirtió en una gran oportunidad para descubrir costumbres y hábitos desconocidos. Pero lejos de dejarse intimidar por los choques culturales, se permitió conocer más acerca de la Argentina: “Me gustaría comentar las cosas que me han gustado de la cultura de aquí”, dijo en un video reciente.

A pesar de que sí hubo desperfectos y situaciones que lo hicieron extrañar su hogar, reconoció que el país sudamericano es digno de admirar. En su clip listó lo que le pareció más atractivo, desde alimentos hasta la forma de vida. A continuación, algunos de los puntos que mencionó.

1. El mate

Para Víctor Seit, el mate es delicioso y además un distintivo del país: “Me parece algo como muy original que no existe en ningún otro lado. Es como muy propio de aquí”, relató.

2. La cumbia

Dicen que la música de América Latina tiene un ritmo capaz de enamorar a cualquiera y Víctor lo confirmó. En sus más de 30 días de estadía, logró identificar a algunos de los grupos más famosos: “He aprendido mucho de la cumbia, El cuarteto, Damas Gratis, La Conga, un poco de todo… Eso no se conoce en España”, dijo.

3. La carne

Si bien en España sí se come carne, Seitz admitió que no se hace de la misma manera que en Argentina. Una parrillada común no se compara con el tradicional asado de los latinos, según consideró.

4. Las mujeres

“Siempre me han gustado las chicas argentinas”, reconoció el tiktoker. En su relato mencionó que las mujeres de ese país son preciosas y que en su última visita confirmó que le encanta todo de ellas.

5. El fanatismo

El último aspecto que le llamó la atención fue el amor que los argentinos le tienen a su nación: “El fanatismo que hay aquí con el fútbol, con el país, con las canciones que tienen... la gente se tatúa a Lio Messi o a Maradona, ves mil banderas por todos lados”, reaccionó.

El mate fue la bebida que más le gustó al español David Ramos - FIFA

La polémica por el mate

La comunidad virtual de inmediato reaccionó al video del influencer. Después de acumular más de 500.000 reproducciones, recibió miles de comentarios. En su mayoría eran personas de otros países que le dijeron que el mate no solo se consumía en Argentina: “Ya veo la cara de los de Uruguay y Paraguay en este momento”; “El mate también se toma en Brasil y en Uruguay”; “Cuando visité Uruguay me pareció que tomaban más mate que en Argentina”; “Estuviste en Uruguay y decís que el mate no existe en otro país”, compartieron en un claro debate.

