Muere el arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry a los 96 años

El arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry, uno de los pocos en su profesión que alcanzó el estatus de superestrella en todo el mundo, falleció este viernes a los 96 años.

Creador de edificios emblemáticos como el Museo Guggenheim de Bilbao (España) o el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, Gehry falleció "esta mañana en su casa de Santa Mónica tras una breve enfermedad respiratoria", indicó su oficina en un correo electrónico.

Gehry fue quizás el más grande de los llamados "starchitects" (un grupo de élite que incluye a Renzo Piano, Rem Koolhaas y Norman Foster, entre otros) y, aunque disfrutó de su fama, detestaba esa etiqueta.

"Hay personas que diseñan edificios que no son técnica ni financieramente buenos, y otras que sí lo hacen", dijo a The Independent en 2009. "Son dos categorías, simple", agregó.

Su genio artístico y su audacia brillaron en sus complejos diseños, como las grandes "velas" de cristal de la Fundación Louis Vuitton en París.

Nacido en Toronto en 1929, Gehry popularizó la arquitectura contemporánea y se volvió una personalidad tan destacada que incluso apareció en la popular serie de televisión "Los Simpson".

En 1989 recibió el prestigioso premio Pritzker, conocido como el Nobel de la arquitectura.

"Trabajo con clientes que respetan el arte de la arquitectura", dijo en 2014, según su biógrafo Paul Goldberger.

