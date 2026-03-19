China inaugura la escalera mecánica más alta y larga del mundo que ahorra 40 minutos de caminata a sus habitantes

La idea de escalar una montaña en unos minutos, sin esfuerzo y con una vista panorámica, podría sonar a ficción futurista. Pero en China, esta experiencia ya forma parte del panorama cotidiano y turístico.

El país inauguró la mayor escalera mecánica urbana del mundo, un proyecto que condensa en una sola infraestructura, ambición tecnológica, pragmatismo urbano y una dosis de espectáculo.

La escalera está situada en la ciudad montañosa de Chongqing, y se llama Escalera de la Diosa Wushan

Situada en la ciudad montañosa de Chongqing, la llamada Escalera de la diosa Wushan tiene una longitud de 905 metros y supera una diferencia de altura de más de 240 metros, equivalente a un edificio de 80 pisos.

Más que un registro, es una solución concreta a un problema histórico: la dificultad de la locomoción en una geografía marcada por pendientes pronunciadas y caminos sinuosos.

Antes de la inauguración, los residentes tardaban más de una hora en caminar entre diferentes niveles de la ciudad. Hoy en día, el mismo trayecto se puede hacer en unos 20 minutos, por una ruta que combina escaleras mecánicas, ascensores, pasarelas y puentes colgantes. El sistema es, en la práctica, una nueva capa de movilidad urbana, diseñada para integrar barrios y facilitar la vida diaria de una población que vive en diálogo constante con el socorro.

Pero lo que hace que la obra sea especialmente reveladora no es solo su escala, sino el contexto en el que aparece. Chongqing suele describirse como una “ciudad 8D”, donde calles, edificios y sistemas de transporte se solapan a diferentes alturas. En este escenario, las soluciones verticales ya no son la excepción y empiezan a estructurar la lógica urbana en sí misma.

Chongqing suele describirse como una “ciudad 8D”, donde calles, edificios y sistemas de transporte se solapan a diferentes alturas

La enorme escalera mecánica también apunta a una tendencia más amplia en la China contemporánea: convertir la infraestructura en atracción. Al igual que las llamadas “escaleras hacia las nubes” instaladas en zonas montañosas para impulsar el turismo, el equipo de Wushan no solo resuelve desplazamientos, sino que también crea una experiencia. El cruce, antes agotador, se vuelve contemplativo.

Por supuesto, hay un debate implícito en este movimiento. Al facilitar el acceso a paisajes previamente restringidos, estas intervenciones democratizan el turismo y amplían el alcance de las ciudades. Por otro lado, plantean cuestiones sobre el impacto ambiental y la transformación de la relación entre cuerpo, esfuerzo y territorio.

Al facilitar el acceso a paisajes previamente restringidos, estas intervenciones democratizan el turismo

Aun así, es difícil no quedar impresionado por la escala y precisión del proyecto. Integrada en el entorno sin bloquear las vistas de las Tres Gargantas, la estructura muestra una ingeniería que busca dialogar con el paisaje, incluso al reconfigurarlo.