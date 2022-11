Mundial Qatar 2022: la respuesta del capitán de la selección de EE.UU. a un periodista iraní que todos aplaudieron

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 parece haber trascendido las canchas, ya que algunas de las contiendas también salpican el ámbito político. Dos de las naciones en el Grupo B, Estados Unidos e Irán, han tenido enfrentamientos en otros ámbitos, sobre todo luego de que medios estatales de Irán pidieron que se expulsara al país americano de la Copa del Mundo. Ahora, al intercambio se le sumó un incidente más, luego de que un periodista iraní lanzara afiladas preguntas al jugador norteamericano Tyler Adams.

Los medios estatales de Irán pidieron la expulsión de Estados Unidos luego de que la Federación del Fútbol de este país cambiara la bandera de Irán en sus plataformas de redes sociales para mostrar apoyo a los manifestantes. En sus cuentas oficiales, el país nortamericano exhibió el símbolo nacional iraní sin un emblema que representa la palabra Allah. El gráfico de la clasificación del Grupo B, que se eliminó posteriormente, tenía la bandera del representativo de Medio Oriente con sus colores verde, blanco y rojo.

En respuesta, los medios estatales de Irán opinaron el domingo que Estados Unidos debería ser expulsado del torneo. También solicitaron su suspensión por diez juegos por dar una “imagen distorsionada” de la bandera de Irán.

El llamado de atención de un perioditsa iraní a Tyler Adams

La tensión entre estas naciones parece haber subido todavía más cuando el capitán de la selección estadounidense Tyler Adams tuvo que responder algunas preguntas de un periodista iraní, quien aprovechó el espacio para criticar al jugador.

En la conferencia de prensa, Tyler fue firme. Dijo que apoyaba las protestas en Irán y brindó algunas palabras positivas. No obstante, el comunicador le lanzó varios dardos: “Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre del país. Nuestro país se pronuncia Irán, no Airán. Así que de una vez por todas dejemos eso en claro”, le advirtió.

Esto respondió Tyler Adams ante la pregunta de un periodista iraní sobre el racismo en EE.UU.

A pesar del comentario, el jugador mantuvo su postura. Sin embargo, el periodista volvió a lanzar otra embestida: “¿Te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente afroamericana dentro de sus fronteras y donde se dio el movimiento Black Lives Matter?”, le preguntó.

En respuesta, Adams quiso mantenerse ecuánime: “Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas, es que en EE.UU. seguimos progresando cada día. Crecí en una familia blanca, con obviamente raíces afroamericanas, así que me formé en diferentes culturas y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja ni posibilidad (...) Es algo que me han enseñado, como con la manera en la que se pronuncia tu país. Es un proceso y siempre que haya progreso eso es lo más importante”, agregó Adams.

La reacción a la respuesta de Adams

La respuesta del capitán del equipo norteamericano fue aplaudida en Twitter, en donde la situación tuvo eco hasta colocarse como una de las principales tendencias en Estados Unidos:

“Estás en Mundial de fútbol, se habla solo de fútbol y listo, caso cerrado”, escribió un usuario. En tanto que otro agregó: “Qué buen manejo a una pregunta que podía ocasionar un desastre si respondía mal, es la diferencia que marcan algunos países educando a sus atletas”; “A través de la educación, él predicando el mensaje con el ejemplo, se ha ganado todo mi respeto”; “Mejor contestado imposible, en mi caso me disculpo por la pronunciación y le hago saber que estoy para responder preguntas acerca de fútbol, el resto son cosas que no me competen”, escribieron los integrantes de la comunidad virtual.

Otro incidente que aumentó las tensiones entre Irán y EE.UU

La relación entre ambos equipos es tensa desde antes. Tras la victoria de Irán sobre Gales el viernes, el exentrenador en jefe de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Jurgen Klinsmann, discutió la actitud de Irán hacia el juego del técnico de ese equipo, Carlos Queiroz, durante una mesa redonda de la BBC.

“Esa es su cultura y su forma de hacerlo, es por eso que Queiroz encaja muy bien en la selección iraní”, dijo Klinsmann. “Luchó en Sudamérica. Fracasó con Colombia para clasificar, luego fracasó con Egipto para clasificar también y luego regresó justo antes de la Copa del Mundo ahora y guía a Irán, donde ya trabajó durante mucho, mucho tiempo”, añadió entre otros comentarios.

Por su parte, Queiroz respondió en varios twits: “Aún sin conocerme personalmente, cuestionas mi carácter con un típico juicio prejuicioso de superioridad (...) No importa cuánto pueda respetar lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura de Irán, la selección de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol. Nadie puede dañar nuestra integridad si no está a nuestro nivel, por supuesto”.

Por este incidente, la Federación de Fútbol de Irán exigió en un comunicado que Klinsmann se disculpe y renuncie a su puesto en el Grupo de Estudio Técnico de Qatar 202 con la FIFA.

¿Qué pasa en Irán?

Seguidores agitan banderas iraníes y una mujer sostiene un cartel que dice "Libertad para Irán, no a la República Islámica", antes del partido de fútbol del grupo B de la Copa del Mundo entre Gales e Irán Jin-Man Lee - AP

Las protestas se desataron después de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció tras su detención por parte de la policía moral en Irán, tras supuestamente incumplir con la vestimenta conservadora.

Este martes, Irán y Estados Unidos se enfrentan en un partido crucial del Grupo B. La nación americana deberá ganar si desea clasificar a los octavos de final.

