Los mejores memes tras la amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi: “¿Ese quién es?”

escuchar

El partido entre Argentina y México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 comenzó a calentarse en redes sociales desde la semana pasada. Ambas aficiones se enfrentaron en la arena virtual en defensa de su equipo.

Un sector de la afición mexicana respaldo al Canelo Álvarez en su reclamo a Messi captura de Twitter - captura de Twitter

Las reacciones crecieron durante el partido, pero cuando la euforia tras la derrota mexicana por 2-0, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, disminuyó, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez volvió a encender los ánimos con amenazas hacia el delantero estrella.

Un sector de la afición mexicana respaldó las amenazas del Canelo Álvarez captura de pantalla - captura de Twitter

El domingo se viralizó un video de la celebración de la selección argentina en el vestuario del estadio de Lusail. El clip mostró a los jugadores bailando y cantando porque el resultado les devolvió la esperanza de superar la fase de grupos y clasificar a octavos, aunque todavía les queda enfrentarse a Polonia.

En Twitter se burlaban sobre cuál sería la reacción de Messi al leer los tuits del Canelo Álvarez captura de Twitter - captura de Twitter

Mientras eso sucedía, la cámara enfocó a Messi, quien se sacó los botines y empujó una camiseta de la selección mexicana que se encontraba en el suelo frente a él. El número que se alcanza a ver evidencia que la camiseta pertenecía a Andrés Guardado, mediocampista del Betis, a quien el argentino conoce hace tiempo.

El partido terminó, pero la batalla de memes continuó en redes sociales captura de pantalla Twitter - captura de Twitter

En México, Canelo se convirtió en tendencia por las amenazas contra Messi captura de Twitter - captura de Twitter

El movimiento de Messi no parece ser intencional porque no tiene la mirada sobre la prenda. Sin embargo, los aficionados mexicanos hicieron ruido con el video y pidieron respeto. Las imágenes llegaron al boxeador “Canelo” Álvarez, una de las figuras del deporte más reconocidas de México, y él no perdió la ocasión de avivar la polémica.

Los seguidores argentinos respondieron al boxeador mexicano por las amenazas a Messi captura de Twitter - captura de Twitter

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, así empezó la polémica el domingo por la noche y continuó: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”; “¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su ma... que hizo”.

Los memes no tardaron en aparecer después de la amenaza del boxeador mexicano captura de pantalla Twitter - captura de Twitter

La mayoría de los memes hacen burla sobre la irrelevancia del boxeador mexicano en el ámbito internacional captura de pantalla - captura de Twitter

Aunque algunas personas del medio mexicano, como el periodista David Faitelson, intentaron calmar el ánimo, eso solo provocó que el boxeador continuara sumando adeptos en Twitter con amenazas. Los memes no se hicieron esperar entre seguidores de ambas selecciones.

Los mexicanos aprovecharon para las típicas comparaciones entre Messi y Cristiano captura de Twitter - captura de Twitter

Pero también hubo quienes buscaron que Álvarez comprendiera el contexto de las imágenes: “Deja la lloradera. No está limpiando nada. La camiseta está en el piso y é se está quitando el botín”; “Mira, si es alguna forma nueva de promocionar alguna pelea futura, está bárbaro, si lo decís en serio, me parece muy estúpido. Tenés fama propia Canelo, no busques donde no hay. Messi nunca fue un tipo provocador”.

Incuso, Thiago, participante del Gran Hermano, fue parte de los memes que hicieron los seguidores argentinos para responder al Canelo captura de Twitter - captura de Twitter

Incluso un médico mexicano le pidió que se concentrara en lo suyo, es decir, en el boxeo, y también en las actividades benéficas que realiza con poblaciones vulnerables en el país, pero Álvarez volvió a reprochar la intervención. “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pend... de que fue o no fue”. Todos esos tuits registran miles de likes e interacciones.

Tras la derrota de México, la polémica entre ambas aficiones volvió a encenderse en Twitter captura de Twitter

México y Argentina todavía no están clasificados a la siguiente ronda. Ambas selecciones deberán buscar el pase en la última jornada de la fase de grupos. Los mexicanos enfrentan a Arabia Saudita y los argentinos jugarán contra Polonia el miércoles.

El Grupo Firme es una agrupación dedicada a la música regional, en semanas recientes sus fanáticos han sido criticados captura de pantalla - captura de Twitter

LA NACION