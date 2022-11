Fue azafata y revela cuál es la mochila ideal para viajar con mucho equipaje sin pagar extra

escuchar

Cada aerolínea tiene sus reglas específicas en cuanto al equipaje que se puede llevar en el vuelo. Algunas permiten trasladar un artículo personal, como bolsos o mochilas, además de una valija pequeña para subirla a la cabina. Sin embargo, otras aceptan únicamente una maleta por persona. Por eso, la tiktoker Keltse Arroyo, quien antes era azafata, decidió mostrar en las redes sociales su compra reciente, misma que catalogó como la mochila ideal para viajar. Se trata de un artículo en el que “cabe todo”, de acuerdo con la viajera.

Keltse es española, pero se mudó a Estados Unidos en los últimos días. Desde hace algún tiempo, buscaba una valija que le permitiera llevar todo lo necesario, con la condición de que ésta no le ocupara una gran cantidad de espacio. Intentó por todo Internet, hasta que cumplió su objetivo. Ahora compartió con su comunidad digital su nueva adquisición para facilitarles los viajes.

Mostró cómo es una mochila ideal para llevarla en un vuelo

“La puedes llevar en cualquier transporte, claro, pero cumple con las medidas del objeto personal que te dejan llevar en las aerolíneas low-cost cuando no quieres pagar equipaje o equipaje de mano. La metes bajo el asiento delantero”, aseguró la mujer en su cuenta @keltsearroyo. Después pasó a describir cada una de las características:

1. Se abre entera

Para la creadora de contenido es muy importante que la bolsa pueda usarse de inicio a fin. Su nueva compra tiene ese punto a favor, un cierre que permite abrir la maleta por completo para poder meter las cosas con mayor facilidad.

2. Compartimento para zapatos

En la parte trasera también posee un compartimento específico para llevar los zapatos: “Como están separados por esta tela, no se te mezclan con tu ropa y no se te mancha”, dijo.

3. Varios bolsillos pequeños

Al pensar un poco en artículos de menor tamaño, como los cargadores del teléfono o el maquillaje, destacó sus múltiples bolsillos.

4. Compartimento especial para líquidos

Este apartado es quizá el favorito de muchos que tienen la misma mochila, dado que ya no se deberán preocupar por los derrames durante el viaje. Las botellas de líquidos estarán perfectamente cubiertas por una tela plastificada para evitar que cualquier sustancia ensucie otros apartados.

5. Apartado para la computadora

En la parte trasera, la valija posee también una pequeña abertura en la que es posible guardar la computadora, una tableta y hasta los documentos más importantes. “Lo tienes bien pegadito a la espalda”, añadió Keltse.

6. Orificio para cable

Por si todo lo mencionado fuera poco, este artículo de viaje también promete comodidades para los viajeros más tecnológicos. Tiene un orificio por el que se puede sacar cualquier cable, por si en el aeropuerto se quiere cargar algún aparato y sin tener que abrir toda la mochila.

La valija se abre totalmente, algo que le fascinó a la experta en vuelos @keltsearroyo/TikTok

7. Bolsillo acolchado

En lo referente al confort se encuentra un bolsillo extra. Está en la parte de la espalda y es capaz de almacenar artículos pequeños. Lo que destaca es que tiene un material acolchado para evitar que al usuario se le canse el área lumbar.

8. Correas laterales

Finalmente, están las correas laterales que tiene a los costados. “Imagínate que la has llenado un montón y tienes miedo que no te vaya a entrar, solo cierras las correas”, concluyó la creadora de contenido.

La maleta perfecta para un vuelo

La española consideró que este artefacto es ideal, desde su experiencia como exazafata: “He visto muchas mochilas que no cumplían con las medidas establecidas por las aerolíneas. Hay muchas que sí, claro, pero a mí esta me viene fenomenal por compartimentos, apertura total, etc. Para gustos”, cerró.

LA NACION