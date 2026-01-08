Mundial y playoffs de la MLS, los objetivos de Almirón en 2026

El atacante Miguel Almirón dijo este jueves tener muy claras sus metas para 2026, "un año muy importante": disputar el Mundial de Norteamérica con Paraguay y los playoffs de la MLS con su equipo, Atlanta United.

La selección albirroja jugará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá tras 16 años sin participar en la máxima cita del fútbol, y Miggy, una de sus figuras, confía en estar en la lista de convocados de Gustavo Alfaro.

"Es una competición tan grande y obviamente está la ansiedad de ya querer competir", dijo Almirón, de 31 años, en una rueda de prensa en Fort Lauderdale, Florida, con motivo del día de medios de la liga norteamericana (MLS).

"Pero tenemos que ir paso a paso, primero pienso en Atlanta y hacer una buena pretemporada, eso va a ser muy importante", agregó ante un reducido grupo de periodistas, incluido un reportero de la AFP.

Paraguay integra el Grupo D junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y un rival por definir, en un torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

"Va a ser el primer partido después de 16 años, Dios quiera que esté presente", mencionó el exjugador del Newcastle de Inglaterra.

"Será un momento muy lindo para el país, para el paraguayo, debemos disfrutarlo con mucha responsabilidad".

La cita frente al Team USA le permitirá a Almirón enfrentar a un cuadro al que conoce a la perfección.

"Vamos a debutar con Estados Unidos, que también es una de las selecciones favoritas. Será un partido complicado, pero será un momento muy lindo representar a mi país en una competición tan grande como es el Mundial", sostuvo.

El atacante regresó a la MLS después de siete temporadas en el fútbol europeo, donde por momentos tuvo un rol determinante con el Newcastle.

Luego de un 2025 en el que ni él ni Atlanta cumplieron las expectativas, tras no clasificar a los playoffs, el equipo confía en alzar vuelo esta campaña con el retorno de Gerardo "Tata" Martino.

El fogueado entrenador argentino, de 63 años, llevó al conjunto rojinegro a su único título de liga, en 2018.

"Tener al Tata es algo muy lindo, estoy muy feliz por él porque vuelve a su casa", comentó un sonriente Almirón, segundo máximo anotador histórico del equipo con 28 dianas, lejos del venezolano Josef Martínez (111).

"Vuelve a un club donde dejó un legado, hizo su historia y la gente lo quiere mucho, ojalá podamos dejar en alto el nombre de Atlanta United".