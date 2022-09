Murió el número dos de Bed, Bath & Beyond: creen que se tiró de su departamento en un lujoso edificio de Nueva York

NUEVA YORK.- Gustavo Arnal, de 52 años, director financiero de la reconocida cadena de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond, murió el viernes. Había sido contratado para ayudar a estabilizar la empresa en 2020, ya que necesitaba aumentar sus ofertas para satisfacer la demanda de los compradores en un sector minorista afectado por la pandemia de coronavirus.

Arnal murió en lo que parecía ser un suicidio, según el Departamento de Policía de Nueva York. Fue encontrado cerca de su residencia, en Leonard Street 56, un rascacielos conocido como el “edificio Jenga” debido a su diseño arquitectónico, y “parecía sufrir lesiones indicativas de una caída desde una posición elevada”, dijo la policía en un comunicado.

Los médicos de emergencia lo declararon muerto en la escena, y la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York está trabajando para determinar exactamente cómo murió, según el comunicado.

Gustavo Arnal trabajaba en Beth Bad and Beyond en 2020 Archivo

Arnal, venezolano, se unió a Bed Bath & Beyond como su director financiero en mayo de 2020 como parte de una reorganización ejecutiva encabezada por el entonces director ejecutivo, Mark Tritton, quien se fue en junio. Arnal anteriormente fue director financiero de Avon y ocupó altos cargos en Walgreens Boots Alliance y en Procter & Gamble, donde pasó más de 20 años de su carrera.

Bajo presión

Arnal habló con los inversionistas de Bed Bath & Beyond el miércoles, brindándoles actualizaciones sobre las finanzas de la compañía y dándoles noticias difíciles sobre el impacto de sus últimos esfuerzos de recuperación. La cadena dijo que había iniciado el proceso de cierre de 150 locales y que despediría al 20 por ciento de los trabajadores en su oficina corporativa y en todas las operaciones de su cadena de suministro. Los cierres también afectarán los empleos de las franquicias, dijo la compañía.

Aunque había estado en Bed Bath & Beyond durante solo dos años, Arnal proporcionó una apariencia de continuidad en las filas de la cadena, ya que muchos altos ejecutivos se habían ido, incluido el director ejecutivo, el director de operaciones y el director de tiendas.

El edificio conocido como "jenga", en Manhattan Hiroko Masuike/The New York Times

La marca estuvo bajo una inmensa presión durante los últimos años, ya que trabajó para desarrollar rápidamente su cadena de suministro y sus operaciones, al mismo tiempo que lidió con las presiones comerciales de la pandemia. La semana pasada anunció que había obtenido un préstamo de la firma de inversiones Sixth Street para reforzar su liquidez.

La empresa también estuvo en el centro de unas semanas volátiles de negociación, en parte debido a una legión de inversores individuales. Las acciones de la cadena se dispararon el 16 de agosto, impulsadas por las revelaciones del inversionista activista Ryan Cohen; se desplomaron poco después cuando reveló que había vendido la empresa por completo.

Arnal vendió aproximadamente 55.000 acciones de Bed Bath & Beyond el 16 y 17 de agosto, como parte de un plan comercial que había firmado en abril. En agosto, Bed Bath & Beyond reveló en una presentación regulatoria que algunos accionistas estaban demandando a Arnal y a la cadena. La compañía dijo que estaba en las “etapas iniciales de evaluación de la queja” pero, según su comprensión actual, “cree que los reclamos no tienen fundamento”.

Bed Bath & Beyond emitió un comunicado el domingo sobre la muerte de Arnal, diciendo que estaba “profundamente entristecido por esta pérdida impactante”. “Nuestro enfoque es apoyar a su familia y su equipo y nuestros pensamientos están con ellos durante este momento triste y difícil”, dijo la compañía.

Por Lauren Hirsch y Jordyn Holman