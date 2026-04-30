Musk es cuestionado por las ganancias de su IA en juicio contra OpenAI en EE.UU.

Elon Musk chocó con los abogados durante el tercer día del juicio contra OpenAI el jueves en una corte de California, cuando le costó explicar por qué su propio imperio de IA con fines de lucro es diferente del que trata de derribar.

"Pocas respuestas serán completas, especialmente cuando me interrumpen todo el tiempo", dijo el multimillonario visiblemente irritado al abogado defensor de OpenAI en la mañana.

La jueza federal Yvonne González Rogers tuvo que intervenir en varias ocasiones para pedirle al hombre más rico del mundo que respondiera las preguntas.

Musk acusa al presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su socio Greg Brockman de traicionar la misión sin ánimo de lucro de la startup al transformarla en una empresa comercial avaluada en más de 850.000 millones de dólares.

Musk fue uno de sus benefactores y aportó 38 millones de dólares al proyecto entre 2015 y 2017.

La demanda del hombre más rico del mundo busca que OpenAI, rival de Anthropic y Google en la carrera global de la IA, vuelva a tener el estatus de organización benéfica.

El abogado William Savitt, defensor de OpenAI, buscó demostrar que Musk es una imagen de lo que denuncia: todas sus compañías, incluida xAI que desarrolló la IA Grok, tienen fines de lucro.

"No hay nada malo en tener una organización lucrativa", respondió Musk y respondió su mantra: "Simplemente no se le puede robar a una obra benéfica", refiriéndose a que OpenAI debería haber empezado como una empresa normal desde el principio.

La jueza había tratado de impedir tales digresiones al decirle al abogado de Musk al inicio de la audiencia: "Pienso que es irónico que su cliente, pese a los riesgos, esté creando una empresa en el mismo sector".

El testimonio de Musk concluyó el jueves, pero podría ser llamado de nuevo antes de mitad de mayo. Se espera que Altman dé su testimonio la próxima semana o la siguiente. Brockman, actual presidente de OpenAI, lo precederá en el estrado.

Se espera un fallo, que podría cambiar el panorama de la IA en Estados Unidos, a mediados de mayo.