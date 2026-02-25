Nashville despacha a Ottawa y chocará con el Inter de Messi en Concachampions

El Nashville SC goleó este martes 5-0 al Atlético Ottawa en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que será el primer rival del Inter Miami de Lionel Messi.

Nashville, que había vencido 2-0 a domicilio en la ida, no tardó en sentenciar la eliminatoria frente a su público del GEODIS Park.

El estadounidense Alex Muyl abrió el marcador a los 21 minutos al remachar un cabezazo al poste del delantero haitiano Woobens Pacius, nacido en Canadá.

Otro canadiense, Jordan Knight, anotó el segundo gol contra el equipo de la capital de su país al culminar un contragolpe en el 36.

En el 55 fue el turno de Pacius, que aprovechó un mal rechace del arquero Garissone Innocent para ampliar la goleada, certificada con otros dos tantos del estadounidense Jack Maher (64') y el sueco Ahmed Qasem ('83).

En los octavos de final, Nashville tratará de cobrarse cuentas pendientes con el Inter Miami, que estuvo exento de jugar la primera fase.

La escuadra de la MLS cayó a manos del equipo de Messi en 2024 en su única participación hasta ahora en el máximo torneo de clubes de la Concacaf.

Los Angeles FC, con el surcoreano Son Heung-min como titular, cerraba la jornada del martes recibiendo al Real España hondureño en una llave prácticamente definida tras el 6-1 de la ida en favor de los estadounidenses.