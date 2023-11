escuchar

Un aficionado del estudio de los fósiles encontró una pieza rara y extraordinaria mientras nadaba por el río Peace, cerca de Arcadia, en el suroeste de Florida. Su hallazgo fue en realidad algo inédito, un hueso de mandíbula de mamut completamente intacto que tendría 10.000 años de antigüedad. Se sabe que en esa zona abundan restos de animales prehistóricos, que son la fascinación del experto.

Este martes, John Kreatsoulas, conocido como ‘capitán John’, quien dirige Fossil Junkies Dig and Dive Charters, pensó primero que había encontrado un tronco. El hueso y los dientes yacían en el barrio en el fondo del río, que es uno de los lugares favoritos para los cazadores de fósiles, porque son frecuentes los hallazgos de algunos tesoros: “Me agarré a él solo para aguantar un segundo, entonces me di cuenta: ‘Espera un segundo, eso no es un árbol; era una mandíbula gigantesca’”, dijo Kreatsoulas a WBBH, afiliada de NBC.

John Kreatsoulas es un aficionado de la caza de fósiles @fossil_junkies / Instagram

Al darse cuenta de lo que había encontrado, el capitán John volvió a la superficie para contarle a su amigo lo que tenía en las manos. Incluso tuvo que gritarle a su compañero para que escuchara lo que le decía en medio del agua; “¡Una mandíbula de mamut! ¡Una mandíbula de mamut!”.

El río Peace suele estar infestado de caimanes durante el verano, por esa razón el experto en fósiles comentó que su búsqueda de restos de animales antiguos inicia cuando la temporada activa de estos reptiles terminó, por lo que también es una actividad de alto riesgo: “Solo buceo estrictamente en invierno. Cuando el agua se enfría así, los caimanes están más inactivos”.

Una mandíbula de mamut fue descubierta en un río de Florida @fossil_junkies / Instagram

Kreatsoulas es aficionado a los descubrimientos paleontológicos desde su infancia. De acuerdo con su descripción, tiene más de 25 años recolectando todo tipo de fósiles. “Cuando era niño, mi abuela me llevaba a la biblioteca y ahí hacían una pequeña excavación de fósiles. Había unos pequeños dientes de tiburón en una caja de grava y quedé enganchado”, recordó al medio citado.

El experto en fósiles tiene una página en Instagram, donde muestra sus hallazgos @ fossil_junkies / Instagram

El buzo se ha dedicado a investigar en la zona del golfo de México, en el suroeste de Florida, donde suele haber bastantes restos de historia. Además de la satisfacción de seguir descubriendo más piezas, también le resulta emocionante que la gente aprenda y se divierta con sus hallazgos inéditos. “Hubo un tiempo en que encontrar los fósiles era lo que me resultaba gratificante. Ahora, ver a mis clientes descubrir estos fósiles es lo máximo. Ver a otros disfrutar de la misma pasión que yo, no tiene precio”. Con su emprendimiento, promueve la exploración en lugares como este.

¿Qué pasará con la mandíbula de mamut?

El fósil lo llevarán a Ancient Artworks, en Tampa, donde le volverán a colocar algunos dientes desprendidos que se localizaron y la mandíbula para que los funcionarios correspondientes se hagan cargo de su cuidado; sin embargo, el cazador desea que le permitan conservar las piezas y, de ser posible, tenerlas en su exhibición privada junto al resto de su colección, evidencia de su arriesgada vida como explorador.

