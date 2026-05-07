Negociadores de Ucrania y EE.UU. se reúnen en Florida para hablar del fin de la invasión rusa

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne este jueves con sus homólogos estadounidenses en Florida, en un intento de reactivar las conversaciones para poner fin a la invasión rusa, informaron Kiev y Washington

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han mostrado pocos avances desde febrero, cuando Washington desplazó su atención hacia su guerra contra Irán

"El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania mantendrá hoy una serie de reuniones con enviados del presidente de Estados Unidos", escribió en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en referencia a Umerov

"En primer lugar, la vía humanitaria. Esperamos que sea posible llevar a cabo una nueva fase de liberación de prisioneros. En segundo lugar, la revitalización del proceso diplomático", agregó Zelenski

La Casa Blanca confirmó más tarde el anuncio de Zelenski y señaló que Umerov se reuniría con funcionarios estadounidenses en Miami

Umerov se encontró por última vez con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, en Florida, entre el 21 y el 22 de marzo

La reunión del jueves tiene lugar apenas unos días después de que Estados Unidos anunciara la aprobación de una venta relativamente poco frecuente de armamento a Kiev: un acuerdo de 373,6 millones de US$ por kits de bombas de largo alcance y equipo relacionado

Desde que regresó al cargo a principios del año pasado, Trump ha presionado a Moscú y a Kiev para que negocien

Pero meses de conversaciones no han logrado acercar a las partes a un acuerdo para detener los combates, desencadenados por la invasión rusa hace más de cuatro años

Las ya estancadas negociaciones quedaron relegadas a un segundo plano desde finales de febrero, cuando comenzó la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán

Incluso antes de la guerra en Oriente Medio, Rusia y Ucrania seguían enfrentadas sobre la cuestión clave del territorio

Ucrania ha propuesto congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente

Pero Rusia ha rechazado esta propuesta, señalando que quiere la totalidad de la región de Donetsk, a pesar de que una parte está bajo control de Ucrania, una exigencia que Kiev considera inaceptable