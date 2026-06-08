Nelly Korda, número uno mundial, gana el Abierto femenino de golf de EE.UU.

La estrella local Nelly Korda ganó el Abierto femenino de golf de Estados Unidos este domingo al embocar un decisivo putt para birdie en el hoyo 17, con el que rompió el empate en la cima de la clasificación y se impuso por un golpe en el Riviera Country Club.

La número uno del mundo superó por la mínima a la inglesa Charley Hull y a la mexicana Gaby López para conquistar por primera vez el Abierto de su país, sumar su cuarto título de Grand Slam y el segundo de la temporada, tras su victoria en el Chevron Championship de abril.