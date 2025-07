Es mexicano y se autodeportó hace ocho años, pero su esposa murió en un accidente en Nevada y no le permiten el ingreso

El mexicano Evaristo Vega se autodeportó en 2017 por su situación irregular en Estados Unidos y se le prohibió el ingreso al país por un periodo de 10 años. Todo cambió cuando en julio de este año su esposa, Gloria Vega Nava, ciudadana estadounidense, murió en un accidente de auto en Las Vegas. Vega pidió una visa de emergencia para recoger y enterrar los restos de su pareja, pero esta le fue negada por no poder comprobar el vínculo con su esposa.

Evaristo Vega no puede entrar a EE.UU.

Evaristo Vega vive en Tijuana y solicitó la visa de emergencia para poder ir por el cuerpo de su esposa, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el condado de Clark el pasado 4 de julio, de acuerdo con 8 News Now.

La Oficina Forense mencionó a KLAS que la mujer, identificada como Gloria Vega Nava, de 41 años de edad, perdió la vida días después del accidente a causa de las heridas que sufrió por el fuerte impacto.

El hombre se separó de su familia hace ocho años cuando se autodeportó a México, donde permaneció a la espera de que concluyera su prohibición de diez años para poder ingresar nuevamente al país norteamericano.

A solo dos años de que llegara la fecha para enviar su solicitud formal de ingreso a EE.UU., Vega fue sorprendido por el fallecimiento de su esposa y madre de sus hijas. Todas son ciudadanas norteamericanas y viven en Las Vegas.

Gloria Vega perdió la vida tras un accidente vial registrado el pasado 4 de julio en el condado de Clark. Foto: 8 News Now

El mexicano insistirá en la embajada de EE.UU. para que lo dejen cruzar la frontera

El ahora viudo dijo que el próximo paso es acudir a la Oficina Forense del Condado de Clark por el cuerpo de Gloria, para poder despedirla y enterrarla.

“Ella era todo para nosotros, básicamente se convirtió en la cabeza de la familia porque me mude aquí (Tijuana, México). Ella sufrió un terrible accidente, estaba en una mala condición, y tuvo una lesión en el cerebro”, dijo el hombre a 8 News Now.

Evaristo Vega dijo estar haciendo todo lo posible para reunirse con su esposa e hijas. Foto: 8 News Now

Sin embargo, no puede cruzar la frontera por no tener los recursos suficientes para comprobar su vínculo con Gloria y por aún no haber cumplido con el periodo de prohibición. Vega dijo sentirse frustrado por no poder estar con sus hijas en este duro momento.

El hombre aseguró que no hizo nada ilegal en su momento y que luego de que se le negó la visa de emergencia para ingresar a EE.UU., solo le queda rezar para que la embajada cambie su decisión, mientras planea volver a aplicar para obtener el permiso.

“Me castigaron con diez años”: Evaristo Vega habla sobre su deportación en 2017

Hace ocho años, el hombre salió del país con la intención de arreglar su situación migratoria, realizó el proceso de deportación y viajó a Ciudad Juárez, pero luego “lo castigaron con diez años”, dijo Vega durante una entrevista con Telemundo Las Vegas.

Desde lo ocurrido en 2017, el viudo permanece en Tijuana a la espera de poder reingresar al país y reunirse con su familia, especialmente tras la muerte de su esposa.

Evaristo no se explica por qué le fue negada la visa humanitaria, pues incluso el hospital lo reconoció como esposo y contacto de Gloria, ya que tras el traslado de la mujer al UMC de Las Vegas, los médicos se comunicaron con él para tomar decisiones importantes.

Gloria, esposa de Evaristo Vega, y sus dos hijas vivían en Las Vegas, Nevada. Foto: 8 News Now / Evaristo Vega

Desde que se le notificó sobre el accidente, Vega acudió a la Embajada de EE.UU. en México para solicitar que se le permitiera entrar al país y así estar junto a sus dos hijas. Mostró como prueba los documentos médicos que comprobaban el estado de la mujer y su vínculo con ella.

Al no poder estar presente en el difícil proceso que atraviesa su familia, el hombre mantuvo contacto por videollamada, aunque lo que más desea es poder estar junto a ellas físicamente, vivir el duelo y darle un último adiós a su esposa.