Neymar debuta en su cuarto Mundial al ingresar al partido Brasil-Escocia

Tras perderse por lesión los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026, Neymar finalmente se estrenó este miércoles en el torneo al ingresar en el segundo tiempo al partido que el equipo de Carlo Ancelotti juega ante Escocia.

Neymar, de 34 años, entró en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha, con el marcador 3-0 a favor de los pentacampeones mundiales en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, tras competir en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Suma ocho goles y cuatro asistencias en mundiales.