Ngumoha le da la victoria al Liverpool en amistoso contra el Wrexham

El juvenil atacante Rio Ngumoha le dio al Liverpool su segunda victoria consecutiva bajo el mando de su entrenador, el español Andoni Iraola, este miércoles en un amistoso contra el Wrexham jugado en el Yankee Stadium, en Nueva York.

Ngumoha anotó el tanto de la victoria de los Reds en el minuto 75 para el delirio de los más de 42.000 espectadores presentes en el estadio de los Yankees de las Grandes Ligas de béisbol y del New York City FC de la MLS.

El Liverpool venía de vencer 4-2 al Sunderland en Nashville el sábado, en el debut de Iraola al frente del equipo. El exBournemouth reemplazó al neerlandés Arne Slot, cesado a fin de la temporada 2025-2026.

Ese triunfo se vio empañado por una lesión del defensa Joe Gomez, ausente este miércoles al igual que el nuevo fichaje Jeremy Jacquet y los mundialistas Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Alexander Isak.

Antes del partido, Iraola dijo que el neerlandés Gravenberch, el alemán Wirtz y el sueco Isak podrían reaparecer en el último encuentro de la gira de Liverpool por Estados Unidos, contra el Leeds en el Soldier Field de Chicago, el domingo.

El Wrexham, en claro ascenso en los últimos años desde que es propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se quedó fuera de los playoffs del Championship (segunda división) en la última jornada de la pasada temporada.

El equipo de Phil Parkinson llegó al Yankee Stadium tras sendas victorias en la pretemporada contra el Manchester United y el Leeds.