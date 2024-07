Ni Target ni Aldi ni muchas otras tiendas aceptan ya esta forma de pago en EE.UU.

Escuchar

Una gran cantidad de tiendas empezaron a rechazar los pagos con cheques en los Estados Unidos. En efecto, desde el 15 de julio, la tienda Target ya no los acepta y a ella se suman los supermercados Aldi, Lululemon, Old Navy y Whole Foods para de alguna forma acompañar la caída en desgracia de ese instrumento.

El pago con cheques es cada vez más raro en Estados Unidos, como lo describe un informe realizado por GoBankingRates que sostiene que solamente el 15% de los adultos afirmó haber emitido algún cheque durante 2023 y casi la mitad de los encuestados afirmó no haber emitido un cheque durante el año pasado.

Además, desde la pandemia, los ciudadanos estadounidenses optaron por medios de pagos más simples y eficaces, como los digitales (por ejemplo, con tarjeta) y sin contacto, mientras que los cheques fueron perdiendo más terreno.

Las tiendas Target ya no aceptan pagos con cheques personales

En esta línea, Scott Anchin, vicepresidente de riesgo operativo y política de pagos de la Asociación de Banqueros Comunitarios Independientes de Estados Unidos, en diálogo con la CNBC, afirmó que esta tendencia seguirá en alza. Entre los motivos señala el fraude con este instrumento de pago como uno de los causales.

Para el experto, los cheques son inherentemente inseguros, por la exposición de los datos personales, trazando un paralelismo con compartir una captura de pantalla con los datos bancarios junto con una transferencia.

Teniendo en cuenta los avances en materia de seguridad, la autenticación, el monitoreo y la encriptación de datos, el cambio por parte de minoristas y consumidores hacia modalidades de pago sin contacto seguirán creciendo. Esto llevará hacia un contexto de “cheques cero”.

¿A quiénes les afectará el rechazo de cheques?

Según el especialista, los afectados probablemente sean las personas mayores de edad. De hecho, según GoBankingRates, los estadounidenses mayores de 55 años son los que tienen una probabilidad mayor de emitir cheques.

Los cheques se originaron en el siglo XI, pero se generalizaron en el siglo XX, luego de la Ley de la Reserva Federal de 1913, según un estudio histórico del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

Stephen Quinn, profesor de economía en la Universidad Cristiana de Texas y coautor del informe de la Reserva Federal de Atlanta, recuerda a la CNBC que, en ese entonces, las personas no solían tener cuentas corrientes, algo reservado para los más pudientes. La generalización recién ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cuentas corrientes se convirtieron en algo común.

Históricamente, el cheque ha sido uno de los medios de pago más utilizados hasta su declive en los 2000

Luego de la posguerra, con la prosperidad económica, llegó la generalización del uso de cuentas corrientes en los hogares de clase media, convirtiendo al cheque en el medio de pago más usado en Estados Unidos.

De esta forma, la popularidad de los cheques fue creciendo hasta mediados de los años 90, cuando las tarjetas de crédito y débito llegaron a la escena financiera. Posteriormente, desde el año 2000, la emisión de cheques se desplomó un 75%.

Según el informe de la Reserva Federal de Atlanta, más allá de su rápida caída de popularidad, consideran que es poco probable que una forma de pago con mil años de historia desaparezca de un día para otro.

Sin embargo, los jóvenes cada vez evitan más las infraestructuras bancarias y los créditos tradicionales en favor de aplicaciones de pago digitales entre pares. Entre las billeteras digitales se encuentran Apple Pay, Venmo y Zelle, disminuyendo el uso de efectivo y, por consiguiente, la utilización de cheques.

