Ni Trump ni su gobierno intervendrán en el caso de extradición de los hermanos Tate

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no impedirá la extradición del influencer Andrew Tate y de su hermano Tristan a Reino Unido, donde están acusados de delitos sexuales, según informó este jueves la Casa Blanca.

Tate, quien se considera como misógino, y su hermano menor fueron detenidos el sábado en Miami, una medida que el abogado de ambos denunció como políticamente motivada.

"No", respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó si el presidente o su administración tenían previsto intervenir en el caso del pedido de extradición de los Tate por parte de Reino Unido.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había advertido que la Casa Blanca no tenía intención de intervenir en este caso.

"No hay ningún papel que podamos desempeñar en este momento, ni quizá nunca, en ese sentido", declaró Rubio desde Filipinas el miércoles.

Los hermanos Tate, fervientes seguidores de Trump, tratan de evitar la extradición.

Andrew Tate también intentó entablar relaciones en el pasado con los hijos de Trump, Don Jr. y Barron, según informaron los medios de comunicación estadounidenses.

Los Tate fueron detenidos después de que la fiscalía británica anunciara nuevos cargos por violación, tráfico sexual y agresión, con lo que suman 59 cargos: 42 contra Andrew y 17 contra Tristan.

Su abogado afirmó el lunes que eran inocentes y que se opondrían a la extradición.