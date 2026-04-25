Nickeil Alexander-Walker gana el premio al Jugador Más Mejorado de la NBA en 2026

ATLANTA (AP) — Nickeil Alexander-Walker fue elegido el viernes como el Jugador Más Mejorado de la NBA de 2026, al imponerse a los finalistas Deni Avdija y Jalen Duren para convertirse en el segundo integrante de los Hawks en ganar el premio en dos años.

Fue, por mucho, la mejor temporada estadística de la carrera de Alexander-Walker, después de que Dyson Daniels ganara el trofeo la campaña pasada.

“Me alegra amar tanto este juego. No sé dónde estaría sin él. Me alegra haber tenido gente que creyó en mí cuando yo no lo hacía, y cuando dicen que se necesita un pueblo, yo utilicé a cada una de las personas del mío”, señaló Alexander-Walker.

Anotó un récord personal de 20,8 puntos por partido, más que duplicando su promedio de sus primeras seis temporadas como profesional. Tuvo un 46% de acierto, la mejor marca de su carrera, y además promedió más asistencias (3,7), rebotes (3,4) y robos (1,3) que nunca.

Parte del aumento en sus números se debió, en parte, a un incremento en sus minutos; acumuló 2.603 esta temporada, 530 más que su anterior mejor marca personal. Dicho eso, se ganó más tiempo en la duela: los 251 triples, los 277 tiros libres anotados, el 40% de triples y el 90% desde la línea de personal fueron sus mejores registros.

En el primer año de un contrato de cuatro y 62 millones de dólares con los Hawks, Alexander-Walker comenzó la temporada como sexto hombre y pasó pronto al quinteto titular de Atlanta, con Trae Young lidiando con una lesión de rodilla. Su condición de titular a tiempo completo quedó consolidada después de un traspaso en enero que envió a Young a Washington a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert.

La victoria de Alexander-Walker se suma a la colección de premios de su familia; su primo es la estrella de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, el actual Jugador Más Valioso y nuevamente finalista al MVP esta temporada.

“Cuando eres el primo de Shai, muchas veces te mencionan como el primo de Shai. Que me reconozcan por ser Nickeil Alexander-Walker se siente genial”, señaló Alexander-Walker.

Daniels, a un año de haber ganado el premio tras liderar la liga en robos, afirmó que esto es otra prueba de que los Hawks son de élite en el desarrollo de jugadores.

“Creo que Atlanta tiene una muy buena ruta de desarrollo. Los jugadores llegan aquí, hacen su trabajo, y (el entrenador de los Hawks Quin Snyder) es muy bueno dándoles oportunidades para jugar con libertad y ser ellos mismos. Eso es lo que Nickeil ha venido a hacer este año, y nuestra ofensiva ha dado un salto enorme”, dijo el viernes Daniels.

Este fue el quinto premio anunciado por la NBA desde el final de la temporada regular. Los otros:

— Victor Wembanyama, de San Antonio, se convirtió en el Jugador Defensivo del Año más joven, y el primero en ganar el premio por votación unánime.

— Gilgeous-Alexander estuvo cerca de convertirse en el primer ganador unánime del premio al Jugador Más Decisivo del Año. Recibió 96 de 100 posibles votos de primer lugar.

— Keldon Johnson, de San Antonio, superó al mexicoamericano Jaime Jaquez Jr., de Miami, por el premio al Sexto Hombre del Año, al recibir 63 votos de primer lugar.

— Derrick White, de Boston, ganó el Premio a la Deportividad, superando por poco a TJ McConnell, de Indiana. Ese premio, a diferencia de la mayoría de los otros, lo eligen únicamente los jugadores activos de la NBA.

Otros anuncios de premios que aún están por venir incluyen el MVP (Gilgeous-Alexander, Wembanyama o Nikola Jokic, de Denver), el Entrenador del Año (J.B. Bickerstaff, de Detroit; Mitch Johnson, de San Antonio; o Joe Mazzulla, de Boston) y el Novato del Año (VJ Edgecombe, de Filadelfia; Cooper Flagg, de Dallas; o Kon Knueppel, de Charlotte).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes