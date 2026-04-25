La lista de Ecuador para el Mundial 2026: los convocados junto a Moisés Caicedo, según el álbum Panini

A semanas del inicio del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Ecuador ya se prepara. Si bien la lista de convocados oficial aún no fue confirmada, el lanzamiento del álbum Panini muestra 18 nombres que podrían integrar la nómina definitiva, de la mano de Moisés Caicedo como figura.

Los convocados de Ecuador para el Mundial 2026, según el álbum Panini

Como sucede cada año en el que se celebra la Copa del Mundo, Panini ya comenzó a promocionar su álbum con un mensaje en redes sociales.

Debido a que en este torneo serán 48 los equipos que integran la colección, la marca definió esta edición como "el álbum de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia“.

La presentación del álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos

Las páginas destinadas a la selección de Ecuador, según la información compartida por Extra, muestran los siguientes nombres:

Arqueros : Gonzalo Valle y Hernán Galíndez.

: Gonzalo Valle y Hernán Galíndez. Defensas : Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez.

: Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez. Volantes : Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez y Pedro Vite.

: Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez y Pedro Vite. Delanteros: John Yeboah, Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Minda, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Al margen de esta información, la lista oficial para el Mundial 2026 de esta y otras selecciones puede diferir de los nombres que se incluyen en el álbum Panini.

La marca Panini ya presentó de manera oficial el álbum para el Mundial 2026 FIFA / Panini

Cómo es el álbum de Panini para el Mundial 2026 y los distintos tipos

Como es habitual, las páginas reservadas a cada selección exhiben nombre del jugador, la fecha de nacimiento, la edad, el peso y el club en el que juega para el momento en que se disputa el certamen internacional.

En esta ocasión, el álbum contará con 112 páginas y 980 láminas coleccionables, un número superior debido a la cantidad de equipos adicionales. Además de la información de los futbolistas, se muestran los estadios y los elementos más característicos del torneo.

Debido a que la colección tiene 980 figuritas y cada sobre trae siete, completarla requerirá un gasto superior al de otros años. En un escenario ideal, en el que la persona no obtenga ninguna figurita repetida, requeriría de unos 140 sobres para completarla.

En el Mundial de EE.UU., la selección de Ecuador enfrentará en fase de grupos a Alemania, Costa de Marfil y Curazao Selección Ecuatoriana de Fútbol - Selección Ecuatoriana de Fútbol

En su página web oficial, la marca comercializa distintos tipos de álbumes y combinaciones para los fanáticos:

Álbum de tapa blanda : US$5.

: US$5. Álbum de tapa blanda con 25 sobres: US$54,99.

sobres: US$54,99. Álbum de tapa blanda con 50 sobres : US$104,99.

: US$104,99. Álbum de tapa blanda con 100 sobres : US$204,99.

: US$204,99. Álbum de tapa dura : US$30.

: US$30. Álbum de tapa dura con 50 sobres : US$119,99.

: US$119,99. Álbum de tapa dura con 100 sobres : US$219,99.

: US$219,99. Álbum de tapa dura plateado con 50 sobres : US$124,99.

: US$124,99. Álbum de tapa dura plateado con 100 sobres : US$224,99.

: US$224,99. Álbum de tapa dura dorado con 50 sobres : US$129,99.

: US$129,99. Álbum de tapa dura dorado con 100 sobres: US$229,99.

Cuándo debuta Ecuador en el Mundial y los posibles cruces

El seleccionado de Ecuador volverá a la Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022, en la que quedó afuera en fase de grupos.

Moisés Caicedo se perfila como uno de los referentes de Ecuador rumbo al Mundial 2026

El sitio web oficial de la FIFA indica que Ecuador participará este año de su quinta Copa del Mundo, con los jóvenes Caicedo y Pacho como líderes y principales figuras del equipo. El calendario oficial del organismo es el siguiente:

Domingo 14 de junio de 2026 a las 19 hs (hora del Este): Costa de Marfil vs. Ecuador (18 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Filadelfia.

a las 19 hs (hora del Este): Costa de Marfil vs. Ecuador (18 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Filadelfia. Sábado 20 de junio de 2026 a las 20 hs (hora del Este): Ecuador vs. Curazao (19 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Kansas City.

a las 20 hs (hora del Este): Ecuador vs. Curazao (19 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Kansas City. Jueves 25 de junio de 2026 a las 16 hs (hora del Este): Ecuador vs. Alemania (15 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

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