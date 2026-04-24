El nuevo precio de una camioneta Toyota RAV4: la SUV arranca en US$31.000 y se puede financiar

En Estados Unidos, Toyota ofrece la camioneta RAV4 2026 en seis versiones distintas, con diferentes características. Los precios por el vehículo parten desde US$31.900 y alcanzan los US$43.300. Esta SUV puede financiarse en hasta 60 meses para compradores calificados.

Cuál es el precio actualizado de la Toyota RAV4 2026

La gama de Toyota cuenta con seis versiones híbridas disponibles para el modelo 2026. Cada una de ellas presenta diferencias tanto en precio como en el nivel de equipamiento.

Una camioneta Toyota RAV4 tiene precios que parten de US$31.000 en EE.UU. Toyota

Para la RAV4 2026, los valores publicados por la marca son:

LE : US$31.900

: US$31.900 SE : US$34.700

: US$34.700 XLE Premium : US$36.100

: US$36.100 Woodland : US$39.900

: US$39.900 XSE : US$41.300

: US$41.300 Limited: US$43.300

Cómo es la financiación de la Toyota RAV4 2026

Los compradores calificados pueden financiar un modelo RAV4 2026 de Toyota con una tasa de 4,99% APR (tasa de interés anual) a 60 meses. Esta condición implica pagos mensuales de US$18,87 por cada US$1000 financiados, según los términos publicados por la automotriz japonesa.

La oferta está sujeta a aprobación crediticia a través de concesionarios participantes y Toyota Financial Services. La disponibilidad puede variar según el monto financiado, el pago inicial y el perfil del cliente.

El precio final por el vehículo lo define cada concesionario y la promoción tiene vigencia hasta el 4 de mayo de 2026.

Los datos de motor y consumo de la Toyota RAV4 2026

Según Car and Driver, la Toyota RAV4 2026 fue rediseñada por completo y dejó atrás las motorizaciones del año anterior. Desde esta nueva generación, el modelo se ofrece solo con sistemas híbridos e híbridos enchufables.

En consumo de combustible, Toyota informa:

LE, SE y XLE Premium: hasta 47 MPG en ciudad (20 km/l) y 40 MPG en carretera (17 km/l)

en ciudad (20 km/l) y 40 MPG en carretera (17 km/l) Woodland: 41 MPG en entorno urbano (17,4 km/l) y 35 MPG en trayectos en ruta (14,9 km/l)

en entorno urbano (17,4 km/l) y 35 MPG en trayectos en ruta (14,9 km/l) XSE y Limited: 43 MPG en circulación urbana (18,3 km/l) y 37 MPG en viajes por carretera (15,7 km/l)

Según pruebas realizadas por Car and Driver, la Toyota RAV4 2026 con sistema híbrido y tracción integral alcanza los 96 km/h en 7,1 segundos, lo que representa una mejora frente a la generación anterior.

Para la versión híbrida enchufable, el mismo medio estima un tiempo más bajo, con una aceleración de 0 a 96 km/h en aproximadamente 5,2 segundos.

Qué trae cada versión de la RAV4 2026

Cada nivel de la gama de la Toyota RAV4 2026 incorpora equipamiento específico que marca diferencias en confort, tecnología y diseño:

La LE incorpora de serie un tablero digital de 12,3 pulgadas (31,2 cm), pantalla multimedia de 10,5 pulgadas (26,7 cm) y Toyota Safety Sense 4.0.

incorpora de serie un tablero digital de 12,3 pulgadas (31,2 cm), pantalla multimedia de 10,5 pulgadas (26,7 cm) y Toyota Safety Sense 4.0. La SE agrega llantas deportivas negras de 18 pulgadas (45,7 cm) y detalles específicos de terminación interior y exterior.

agrega llantas deportivas negras de 18 pulgadas (45,7 cm) y detalles específicos de terminación interior y exterior. La XLE Premium suma portón trasero eléctrico regulable, asientos tapizados en SofTex y asistencia de estacionamiento con frenado automático.

suma portón trasero eléctrico regulable, asientos tapizados en SofTex y asistencia de estacionamiento con frenado automático. La Woodland se orienta a un uso más aventurero, con neumáticos todoterreno, barras de techo elevadas y faros antiniebla LED integrados.

se orienta a un uso más aventurero, con neumáticos todoterreno, barras de techo elevadas y faros antiniebla LED integrados. La XSE incorpora una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas (32,8 cm), asientos calefaccionados y ventilados, y llantas deportivas negras de 20 pulgadas (50,8 cm).

incorpora una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas (32,8 cm), asientos calefaccionados y ventilados, y llantas deportivas negras de 20 pulgadas (50,8 cm). La Limited, en tanto, agrega techo panorámico, audio JBL de nueve parlantes y doble cargador inalámbrico Qi.

Cómo es el interior de la Toyota RAV4 2026

El interior de la Toyota RAV4 2026 presenta un diseño robusto, con un tablero de aspecto sólido y una disposición que prioriza la facilidad de uso para el conductor. La consola central incorpora múltiples espacios de almacenamiento y, en algunos niveles, una palanca de cambios de perfil bajo, explica Car and Driver.

Los distintos modelos de la SUV Toyota RAV4 tienen diversas características y comodidades Toyota

En cuanto a los materiales, la mayoría de los modelos ofrece tapicería de tela o cuero sintético. El habitáculo tiene capacidad para cinco ocupantes y ofrece espacio suficiente para adultos tanto en los asientos delanteros como traseros.