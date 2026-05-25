Nicolas Cage encarna a un hombre araña adulto y sombrío en la serie "Spider-Noir"

Basada en el personaje de Marvel, la serie "Spider‑Noir" presenta por primera vez en carne y hueso una versión adulta y sombría del Hombre Araña, con Nicolas Cage en la piel de un superhéroe atormentado por su amargo pasado.

La producción de Amazon Prime Video, que se estrena esta semana, sigue a Ben Reilly (Cage), un detective privado que lucha por ganarse la vida en el Nueva York de los años 1930.

Se trata del debut en acción real del personaje al que Cage ya le había dado voz en la película "Spider‑Man: un Nuevo Universo" (2018), primera entrega animada del multiverso arácnido.

Para Karen Rodriguez, quien encarna a Janet, la fiel secretaria de Reilly, lo que destaca a "Spider-Noir" de otras versiones del famoso lanzaredes es el momento que atraviesa.

"Normalmente (el Hombre Araña) es una historia de transición a la adultez, conocemos a Peter Parker en un entorno juvenil (...) Cuando eres joven no sabes el rumbo que tomará tu vida, y cuando te confían esta responsabilidad, hay una esperanza inherente", dijo Rodriguez a la AFP.

Ya Reilly, un veterano de la Primera Guerra Mundial que no hace dinero ni para pagarle a su secretaria, es un hombre que carga con una tragedia personal a cuestas.

"Ha perdido al amor de su vida. Está justo en medio de la Gran Depresión. Hay mucho sufrimiento", agregó Rodriguez.

Para la actriz, cuyo personaje mantiene un constante tira y afloja con Reilly, trabajar con Cage "fue como un sueño hecho realidad".

- "Perspectiva única" -

Rodriguez dijo haber aprendido mucho del oscarizado actor de 62 años y más de 100 películas en su haber.

"Es el tipo de trabajo con el que sueñas porque te hace mejorar. Esta es una industria difícil, y nunca sabes qué puede pasar", comentó la artista, que describe a Janet como una mujer de armas tomar, que va sin rodeos por la vida.

"Spider-Noir", producida entre otros por Phil Lord y Christopher Miller, responsables del multiverso arácnido, podrá ser vista en color o en blanco y negro, en su guiño al film noir de los años 1940.

"Es una perspectiva única", sostuvo Rodriguez, quien consideró el género como "increíblemente emocionante" para contar una historia de superhéroes.

El género noir está relacionado con "qué tipo de peligro te acecha a la vuelta de la esquina", dijo Rodriguez. "E incluso los elementos visuales del noir me parecen muy sugerentes, la forma en que se encuadra la cámara te hace sentir inquieto".

"Entiendes que en ese mundo nunca estás realmente a salvo, y lo vemos de verdad en blanco y negro, porque vemos a los personajes en sombra o en luz, y la sombra siempre está ahí", apuntó.

"Spider-Noir" cuenta además con las actuaciones de Lamorne Morris, Li Jun Li y Brendan Gleeson, quien interpreta a un villano mafioso.