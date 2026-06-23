"No era nada fácil", se felicita Deschamps al golear a Irak tras suspensión por tormenta

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, celebró que sus jugadores mantuvieran la concentración para imponerse por 3-0 a Irak, con un doblete de Kylian Mbappé, y asegurar el pase a los 16avos de final en un partido marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una tormenta

Deschamps desestimó hacer cualquier reclamo a los organizadores y resaltó que la suspensión, pese a ser molesta, se trató de una "cuestión de seguridad"

"La primera parte ya fue buena" y "en la segunda parte, hemos tenido una remontada total, lo que no era fácil teniendo en cuenta lo que había pasado. Es algo muy positivo, nos hemos clasificado", dijo el timonel de Francia a la cadena francesa M6

Kylian Mbappé anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta con su primera anotación en una Copa del Mundo

"Está ahí para marcar goles y los marca. Tiene un aura mundial, he tenido ocasión de escuchar las críticas sobre su lado egoísta, pero él no es así. Es el capitán y un muy buen ejemplo para todo el grupo", dijo el entrenador en rueda de prensa sobre su goleador, el día que celebró su partido 100 con Francia

"Lo más importante para él es ser eficaz; tiene la capacidad de poner el listón del récord aún más alto", subrayó sobre los 16 goles en Mundiales de Mbappé, dos menos que Lionel Messi

Sobre el gol de Ousmane Dembélé, el timonel resaltó la "confianza" con la que llega el jugador

Autor de un gol y una asistencia, Dembélé enderezó su camino en la Copa del Mundo tras un partido sin brillo en el debut ante Senegal (3-1)

"Ya lo van a dejar en paz", lanzó el DT, en alusión a las críticas que recibió el jugador tras el debut

Dembélé "tiene que adaptarse a un sistema que no es el suyo en su club. A partir del momento en que se siente bien físicamente, solo se trata de ajustes. Confío en él, lo sabe, no duda, pero haber hecho lo que hizo hoy es importante", resumió

Francia cerrará la primera fase ante Noruega, ganador del duelo ante Senegal 3-2