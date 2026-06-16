"No es asunto tuyo": futbolista iraní evita hablar de los abucheos al himno en Los Ángeles

Al ser preguntado por los abucheos al himno iraní durante la ceremonia previa al partido mundialista contra Nueva Zelanda, el lunes en Los Ángeles, Ramin Rezaeian, autor de uno de los goles del Team Melli en el empate 2-2 contra los oceánicos, respondió al periodista: "No es asunto tuyo".

El partido por el Grupo G del Mundial 2026 se disputó en el SoFi Stadium de Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad y con una gran presencia de miembros de la comunidad iraní-estadounidense opositora al régimen.

"Si hay algún problema entre nosotros, es asunto nuestro; no es asunto tuyo", declaró Rezaeian, con tono cortante pero cortés, al ser indagado por los abucheos y silbidos que se escucharon durante el himno antes del encuentro.

"Te respeto, pero esto es algo entre nosotros y lo resolveremos; no te preocupes", añadió al periodista que le preguntó por el tema.

La ciudad —apodada a veces "Teherángeles"— alberga la mayor comunidad de origen iraní fuera de Irán, y una parte considerable de ella está compuesta por quienes huyeron en la época de la revolución o por sus descendientes.

Cientos de opositores al gobierno iraní se manifestaron antes del partido con consignas contra la selección, a la que consideran una herramienta de propaganda de Teherán.

Incluso, dentro del estadio abundaron las banderas prerrevolucionarias de Irán y el himno nacional fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos, aunque durante el encuentro buena parte del público terminó alentando los ataques del Team Melli.

Sin embargo, al hablar con los periodistas tras el encuentro, Rezaeian, autor del primer gol iraní y la asistencia para el segundo, se negó a hacer comentarios sobre la polémica.

"En realidad, estamos aquí para responder preguntas sobre fútbol (...) deben saber que mi pueblo en Irán es magnífico, es gente maravillosa. Ahora todo el mundo conoce a mi pueblo", afirmó.