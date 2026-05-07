"No lo pagaría", dice Trump sobre el precio de ver a EE.UU. en el Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró sorprendido por el alto precio de las entradas para el primer partido de su selección en el Mundial 2026, superior a los 1000 dólares, y aseguró que él "no pagaría" esa cifra.

"No estaba al tanto de ese importe", dijo Trump al ser preguntado por el diario New York Post sobre el costo de asistir al partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles.

El billete más barato para ese duelo figura a un precio de 1940 dólares en la web de venta de la FIFA.

"Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero", afirmó el mandatario.

Esta misma semana, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de las críticas por la política de precios para el Mundial alegando que responde a las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos

Según Infantino, el 25% de las entradas para la fase de grupos costaban menos de 300 dólares.

Trump, de su lado, también sugirió que su gobierno podría examinar el precio de las entradas, considerado exorbitante por grupos de aficionados que han presentado una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea.

"No he visto eso, pero tendría que ocuparme del tema", afirmó el republicano.

"Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir... Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede (asistir a los partidos), me decepcionaría, pero al mismo tiempo es un éxito increíble", explicó el exmagnate inmobiliario originario de Nueva York.

"Sé que (el torneo) tiene un éxito enorme, está batiendo todos los récords y (la FIFA) nunca había visto algo así", agregó Trump sobre el Mundial, que será albergado por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA ha vendido alrededor de 5 millones de los 7 millones de entradas disponibles y una nueva fase de venta "de última hora" se abrió este jueves en el sitio oficial del organismo.