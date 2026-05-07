La inteligencia estadounidense afirma que Irán puede resistir durante meses el bloqueo de Trump sobre Ormuz

WASHINGTON.– Un análisis confidencial de la CIA, entregado esta semana a los responsables políticos del gobierno, concluye que Irán puede sobrevivir al bloqueo naval estadounidense durante al menos tres o cuatro meses antes de enfrentar dificultades económicas más graves, según informaron cuatro personas familiarizadas con el documento. Este hallazgo parece generar nuevas dudas sobre el optimismo del presidente Donald Trump respecto al fin de la guerra.

El análisis de la comunidad de inteligencia estadounidense, cuyas evaluaciones secretas sobre Irán suelen ser más pragmáticas que las declaraciones públicas del gobierno, también reveló que Teherán conserva una capacidad significativa de misiles balísticos a pesar de semanas de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, según tres de las personas familiarizadas con el documento.

Irán conserva aproximadamente el 75% de sus inventarios de lanzadores móviles previos a la guerra y cerca del 70% de sus reservas de misiles previas a la guerra, según declaró un funcionario estadounidense. El funcionario añadió que existen pruebas de que el régimen ha logrado recuperar y reabrir casi todas sus instalaciones de almacenamiento subterráneo, reparar algunos misiles dañados e incluso ensamblar algunos misiles nuevos que estaban prácticamente terminados al comienzo de la guerra.

Trump ofreció una visión más optimista en sus declaraciones desde el Despacho Oval el miércoles, afirmando sobre Irán: “Sus misiles están prácticamente diezmados; probablemente les quede entre un 18 y un 19 por ciento, pero no mucho en comparación con lo que tenían”.

Tres funcionarios estadounidenses en activo y uno retirado confirmaron los detalles del análisis de inteligencia, hablando bajo condición de anonimato.

Al ser consultado al respecto, un alto funcionario de inteligencia estadounidense enfatizó el impacto del bloqueo. “El bloqueo del presidente está causando un daño real y progresivo: interrumpe el comercio, destruye los ingresos y acelera el colapso económico sistémico. El Ejército iraní ha sido gravemente debilitado, su Armada destruida y sus líderes se encuentran ocultos”, declaró el funcionario. “Lo que queda es el afán del régimen por el sufrimiento de la población civil: matar de hambre a su propio pueblo para prolongar una guerra que ya ha perdido”.

Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios han presentado sistemáticamente la guerra como una aplastante victoria militar, a pesar del rechazo de Irán a las exigencias de Washington de que abandone el enriquecimiento nuclear, entregue sus reservas de uranio, reabra el estrecho de Ormuz y tome otras medidas.

Un dron despega de su lanzador en Irán (Archivo) Tasnim News Agancy - ZUMA Press Wire

El miércoles, Trump calificó el bloqueo de “increíble”. “La Armada ha sido increíble. El trabajo que hicieron... es como un muro de acero. Nadie puede atravesarlo”, afirmó. Un día antes dijo que la economía iraní “se está desplomando”, que su moneda “no vale nada” y que “no les puede pagar” a sus tropas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, promocionando el régimen de sanciones del presidente, denominado “Furia Económica”, señaló a finales de abril que la principal terminal petrolera de Irán pronto alcanzaría su capacidad máxima, “causando daños permanentes a la infraestructura petrolera iraní”.

Resistencia duradera

Pero Irán ha demostrado ser resiliente, a pesar de haber perdido a su líder supremo y a muchos otros altos funcionarios en ataques con misiles, así como gran parte de su armamento militar.

Uno de los funcionarios estadounidenses que habló con The Washington Post afirmó que, en su opinión, la capacidad de Irán para soportar dificultades económicas prolongadas es mucho mayor que la que estima incluso la CIA.

“El liderazgo se ha radicalizado, se ha vuelto más decidido y cada vez más seguro de poder resistir la voluntad política de Estados Unidos y mantener la represión interna para frenar cualquier resistencia” dentro de Irán, declaró el funcionario. “En comparación, se observan regímenes similares que perduran durante años bajo embargos sostenidos y guerras exclusivamente aéreas”.

Un cartel de propaganda en Teherán con el mapa del país como plataforma de despegue de misiles (Archivo) Vahid Salemi - AP

Una semana después del alto el fuego alcanzado el 7 de abril, Trump impuso un bloqueo a Irán, aplicándolo a todos los barcos que entraban o salían de puertos iraníes. Esta medida se produjo tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. “Creo que Irán está en muy mala situación. Creo que están bastante desesperados”, dijo en aquel momento. “Me da igual si vuelven [a las negociaciones] o no. Si no vuelven, no me importa”.

El domingo, Trump lanzó una misión que denominó “Proyecto Libertad” con el objetivo de facilitar el tránsito de buques comerciales por el estrecho, incluso con escoltas de la Armada estadounidense. El martes, sin embargo, anunció la suspensión de la operación debido al “gran progreso” en las conversaciones de paz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó el miércoles que estaba revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra y que transmitiría su respuesta a través de mediadores pakistaníes.

La vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Irán pierde quinientos millones de dólares diarios a causa del bloqueo. “Durante la Operación Furia Épica, Irán fue derrotado militarmente”, declaró Kelly. “Ahora, la Operación Furia Económica los está asfixiando económicamente y les hace perder 500 millones de dólares diarios debido al exitoso bloqueo militar estadounidense de los puertos iraníes. El régimen iraní sabe perfectamente que su situación actual es insostenible, y el presidente Trump tiene todas las cartas mientras los negociadores trabajan para alcanzar un acuerdo”.

La instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán (Archivo) Hasan Sarbakhshian - AP

Sin embargo, según las estimaciones de la CIA, Irán puede sobrevivir al bloqueo estadounidense entre 90 y 120 días –e incluso más– antes de enfrentar dificultades económicas más graves, según informaron cuatro personas familiarizadas con el tema.

Teherán está almacenando parte de su petróleo a bordo de buques cisterna que, de otro modo, estarían vacíos debido al bloqueo, explicó una de las fuentes. También está reduciendo la producción en sus yacimientos petrolíferos para garantizar que los pozos sigan funcionando. “La situación no es ni de lejos tan crítica como algunos afirman”, comentó esta persona sobre la situación económica de Irán.

Capacidad de recuperación

El análisis de la CIA podría incluso subestimar la capacidad de recuperación económica de Irán si Teherán logra contrabandear petróleo por tierra. Los convoyes de camiones y trenes no pueden reemplazar el volumen de los barcos ni las rutas marítimas abiertas, pero podrían proporcionar un colchón económico, señaló un funcionario estadounidense. “Existe la creencia de que podrían empezar a transportar petróleo por ferrocarril a través de Asia Central”, añadió el funcionario.

En cuanto al armamento iraní, la evaluación de inteligencia confidencial indica que el arsenal de misiles y lanzadores móviles de Irán sigue siendo formidable.

Efectivos de la poderosa Guardia Revolucionaria desfilan en Teherán (Archivo)

Se cree que Irán poseía aproximadamente 2500 misiles balísticos antes del inicio de la guerra, además de miles de drones no tripulados. Irán ha utilizado estas armas para lanzar ataques de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, así como contra bases militares estadounidenses en toda la región.

Una investigación visual del The Washington Post reveló que los ataques aéreos iraníes han dañado o destruido al menos 228 estructuras o equipos en bases militares estadounidenses en Medio Oriente, un nivel de destrucción mucho mayor del que ha reconocido públicamente el gobierno estadounidense.

El plazo para que Irán pueda reanudar la producción de misiles balísticos en cantidades sustanciales se ha acortado, según declaró un funcionario estadounidense.

Sin embargo, para controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, los misiles son menos importantes que los drones, de menor costo, según analistas tanto dentro como fuera del gobierno. A diferencia de los misiles de alcance medio que pueden alcanzar, por ejemplo, Israel, estos drones se pueden fabricar en pequeños almacenes e instalaciones fáciles de ocultar, según declaró otro funcionario estadounidense.

Buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, Irán. Amirhosein Khorgooi - ISNA

“Basta con que un dron impacte contra un barco para que nadie asegure” los petroleros, afirmó Danny Citrinowicz, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con sede en Tel Aviv.

A principios de abril, la comunidad de inteligencia estadounidense evaluó que más de la mitad de los lanzadores de misiles de Irán seguían intactos y que el país contaba con miles de drones de ataque unidireccionales en su arsenal, según informaron The Washington Post y CNN, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí, señaló que, incluso si el bloqueo se prolongara durante varios meses, no obligaría al régimen a ceder ante las exigencias de Washington. “El problema es que no creen que deban capitular”, concluyó. En definitiva, afirmó, a pesar de los éxitos militares estadounidenses e israelíes en Irán, el resultado de la guerra aún podría ser un fracaso estratégico.

“Lo que comenzó como una guerra supuestamente destinada a derrocar al régimen y desmantelar sus capacidades nucleares y de misiles balísticos”, publicó Citrinowicz el miércoles en X, “podría, en cambio, dejar al régimen iraní más fuerte que antes: fortalecido por el levantamiento de las sanciones, conservando aún importantes capacidades misilísticas, continuando su apoyo a sus aliados y, casi con toda seguridad, preservando el enriquecimiento de uranio en su propio territorio”.