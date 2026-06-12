"No me molesta", dice Wembanyama sobre el aficionado que le lanzó un huevo

Enfocado en la remontada que necesitan los Spurs, Victor Wembanyama restó importancia este viernes a la hostilidad que están recibiendo de algunos seguidores de los Knicks durante las Finales de la NBA

La noche del miércoles, decenas de aficionados esperaron en la puerta del hotel de los Spurs en Nueva York para abuchear a los jugadores tras una histórica victoria de los Knicks en el cuarto partido de las Finales

En las imágenes del incidente se observa cómo al menos un huevo fue arrojado contra Wembanyama cuando la superestrella de San Antonio caminaba desde el autobús a la puerta del hotel

"En realidad no le di mucha importancia. Solo vi ese video de los huevos. No vi ningún otro", dijo el pívot francés sobre la agresión

"Está bien, no me desagrada. Obviamente, no está nada bien. Pero no me molesta", afirmó

Wemby se posicionó con más contundencia sobre la situación límite que afronta San Antonio, que tiene una desventaja de 3-1 en las Finales

Tras desperdiciar el miércoles una ventaja de 29 puntos, la mayor de la historia de las Finales, los texanos necesitan ganar tres partidos consecutivos, comenzando por el quinto asalto, el sábado ante su público

"Ya lo hemos superado, son los playoffs. No hay tiempo para arrepentirse demasiado tiempo", dijo Wemby sobre la debacle del miércoles

Dentro del equipo "todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, que lo vamos a lograr", aseguró el gigante francés sobre la hazaña que necesita San Antonio