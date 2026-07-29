Amplían arrestos de migrantes: los cinco pasos a seguir si el ICE te aborda en un aeropuerto en julio 2026

Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisados por The New York Times confirman que el ICE detiene en aeropuertos a personas con visas laborales en renovación, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de asilo. Datos internos de la agencia muestran que la TSA compartió registros de más de 31.000 viajeros entre inicios de 2025 y febrero de 2026, lo que derivó en más de 800 arrestos; desde entonces se sumaron nuevos casos en San Francisco, Denver, Las Vegas, Nashville y Hartford. Abogados de inmigración reportan un aumento en la frecuencia de estos operativos, algo que el DHS no confirmó por el momento.

Por qué un trámite migratorio en curso ya no es garantía de protección

Tener un expediente abierto (una green card, un asilo o una renovación laboral) ya no evita un abordaje en el aeropuerto, aunque la permanencia en el país sea legal según ese trámite. Bajo el criterio actual de la administración, toda visa vencida se considera una situación irregular, incluso con una solicitud pendiente de resolución.

Confirman que el ICE detiene en aeropuertos a personas con visas laborales en renovación, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de asilo TIMOTHY A.CLARY - AFP

Los cinco pasos si un agente del ICE aborda a un migrante, según los especialistas

La ACLU y el National Immigration Law Center (NILC, por sus siglas en inglés) establecen un protocolo claro para migrantes con estatus legal.

En el control de entrada (CBP): responder con precisión, siempre con la verdad, presentar documentación vigente y declarar el motivo del viaje. No es el momento de guardar silencio.

responder con precisión, siempre con la verdad, presentar documentación vigente y declarar el motivo del viaje. No es el momento de guardar silencio. Dentro de la terminal: si ya se superó el control de ingreso, preguntar “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es afirmativa, retirarse con calma y solicitar que el agente se identifique.

si ya se superó el control de ingreso, preguntar “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es afirmativa, retirarse con calma y solicitar que el agente se identifique. Si hay una retención: permanecer en el lugar sin correr ni oponer resistencia física, aunque la detención se considere injusta.

permanecer en el lugar sin correr ni oponer resistencia física, aunque la detención se considere injusta. Mostrar documentación vigente: green card, visa con pasaporte, aprobación de DACA o número de caso ante el Uscis. Nunca presentar documentos vencidos.

green card, visa con pasaporte, aprobación de DACA o número de caso ante el Uscis. Nunca presentar documentos vencidos. No firmar nada sin asesoramiento legal: firmar puede equivaler a renunciar al derecho de permanecer en el país. Se puede pedir una lista de asistencia legal gratuita.

Una empleada de United Airlines amenazó con llamar al ICE a un pasajero hispano

Quiénes deben evitar los vuelos domésticos según los abogados de inmigración

Organizaciones de defensa del área de la bahía de San Francisco ya recomiendan evitar cualquier vuelo doméstico a personas sin ciudadanía estadounidense, salvo motivo urgente, y no solo a quienes tienen un trámite pendiente.

El ICE ya realiza capacitaciones internas para instruir a los inspectores regionales sobre el uso de las cámaras corporales Fotomontaje generado con IA

Qué sigue en la ofensiva del ICE contra migrantes en aeropuertos

El DHS no confirmó oficialmente el alcance del programa ampliado. La administración mantiene su objetivo de 2000 arrestos migratorios diarios, tras registrar en junio la cifra mensual más alta hasta el momento, con más de 43.000 detenciones en todo el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.