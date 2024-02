escuchar

La Ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para la producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado. Su objetivo es combatir el terrorismo, el robo de identidad y otros delitos. En el caso de Nueva Jersey, se puede obtener la tarjeta Real ID a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés).

A partir del 7 de mayo de 2025, fecha de entrada en vigor que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. retrasó por la pandemia de Covid-19, se debe tener una licencia de conducir que cumpla con las reglas de la Real ID si se quiere usar como identificación en: el acceso a instalaciones federales seguras, el ingreso a plantas de energía nuclear y el abordaje de aviones comerciales regulados por el gobierno federal.

La Real ID en Nueva Jersey está disponible en todos los Centros de Licencias con cita previa Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Al respecto, la comisión indica que hasta la fecha límite, una licencia de conducir estándar de Nueva Jersey es válida para viajes aéreos dentro de los EE.UU. Agrega que la Real ID es mejor para quienes normalmente usan su licencia de conducir o identificación de no conductor, en lugar de un pasaporte u otras formas de identificación.

Cómo sacar la identificación Real ID en Nueva Jersey

La identificación Real ID está disponible en todos los Centros de Licencias con cita previa. La comisión pide a los residentes del estado tomar en cuenta que se dan cientos de citas cada día, pero la demanda es muy alta. “Hemos trabajado agresivamente para mover las transacciones en línea y mejorar la velocidad en nuestros 24 centros de licencias para ampliar la capacidad”, señalan, por lo que de ser necesario, deberá esperar unos días para ser atendido.

Para adquirir la tarjeta, el solicitante debe tener un número de Seguro Social verificable, proporcionar un documento como comprobante de domicilio y proporcionar documentos de identidad que sumen seis puntos de acuerdo con las pautas de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.

Documentos que se pueden presentar para obtener la Real ID en Nueva Jersey:

Dos comprobantes de domicilio residencial, entre los que figuran:

Licencia de conducir válida de Nueva Jersey o tarjeta de identificación de no conductor, o un formulario de renovación de licencia de conducir emitido por la Comisión de Vehículos Motorizados (que muestre la dirección residencial).

Factura de servicios públicos o tarjeta de crédito emitida en los últimos 90 días.

Contrato de arrendamiento o alquiler original y vigente.

Si es menor de 18 años, declaración del padre o tutor que certifique la dirección del solicitante

Esta es una lista de los documentos que puede presentar para obtener su Real ID MVC New Jersey

Una constancia de Seguro Social, que puede ser:

Tarjeta del Seguro Social

Formulario W-2 tramitado dentro del año anterior

Talón de pago con nombre y SSN completo

Formulario 1099, emitido el año pasado

Documentos primarios y secundarios que sumen seis puntos.

Cuál es la diferencia entre una Real ID y una licencia de conducir estándar

La identificación Real ID se parece a una licencia de conducir tradicional de Nueva Jersey, pero se diferencia con una estrella dorada o amarilla en la esquina superior derecha. La identificación estándar en su lugar tiene impresas las palabras “No para fines de identificación real”. Además, la licencia o identificación estándar cuesta US$24, mientras que la Real ID tiene un valor de US$35.

La comisión explica que la principal diferencia es que una licencia de conducir estándar o una identificación de no conductor ya no se aceptará como identificación para volar dentro de EE.UU. después del 6 de mayo de 2025. No obstante, tanto la licencia de conducir Real ID como la licencia de conducir estándar son válidas para conducir.