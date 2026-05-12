"No sé qué me depara el futuro", dice LeBron James tras eliminación de Lakers

Culminada la eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs, LeBron James dijo el lunes que no ha decidido si alargará su carrera en la NBA o emprenderá la retirada.

"No sé qué me depara el futuro", afirmó la estrella de 41 años después de que los Lakers fueran barridos por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste.

"Obviamente todavía está muy fresca la derrota (...) Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", afirmó.

"Tomaré un tiempo, recalibraré y veré qué es lo mejor para mi futuro", zanjó el máximo anotador histórico de la NBA.

Uno de los mejores basquetbolistas de la historia, James ha rendido a un gran nivel en su vigesimotercera temporada en activo, récord en la NBA.

El alero volvió a brillar el lunes con 24 puntos y 12 rebotes que no lograron evitar la derrota 115-100 ante los Thunder, que sellaron su triunfo en la serie por un global de 4-0.

Tras liderar la franquicia desde 2018, con un título ganado en 2020, LeBron terminó su contrato con los Lakers y ahora tiene como opciones negociar una extensión, mudarse a otro equipo o dar por concluida su legendaria carrera.