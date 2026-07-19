"No somos conscientes de lo que hemos hecho", admite el arquero Unai Simón

El arquero de la selección española Unai Simón aseguró que los jugadores de la Roja no son conscientes de lo logrado tras vencer a Argentina (1-0, en la prórroga) en la final este domingo.

"Somos campeones del mundo, pero creo que también tras ese primer partido ante Cabo Verde (empate 0-0) fue importante manejar las emociones; nos costó en ese sentido, nos fuimos soltando, contra Uruguay (1-0) demostramos lo que queríamos hacer en este Mundial, y el resto es historia", analizó el portero del Athletic Club, "Guante de Oro" del Mundial tras encajar un solo gol en ocho partidos.

"El que solo hayamos encajado un gol es mérito de todo el equipo, de que todos hayamos sacado nuestra mejor versión, los partidos de nuestra vida, es muy difícil durante ocho partidos, creo que no somos conscientes de lo que hemos hecho", agregó.

Sobre el DT de la Roja, Luis de la Fuente, Simón afirmó que "se ha merecido ser el mejor seleccionador del mundo, más allá de lo táctico ha primado hacer un grupo maravilloso, tener un líder como él y a partir de ahí todo fluye".