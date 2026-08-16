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Nolan Arenado pega dos vuelacercas y remolca cuatro carreras en paliza de Diamondbacks, 10-3 a Bravos

El venezolano Eduardo Rodríguez, de los Diamondbacks de Arizona, hace un pitcheo en el duelo del sáb
El venezolano Eduardo Rodríguez, de los Diamondbacks de Arizona, hace un pitcheo en el duelo del sábErik S. Lesser - FRE53108 AP

ATLANTA (AP) — Nolan Arenado sacudió dos jonrones e impulsó cuatro carreras, Eduardo Rodríguez lanzó seis sólidas entradas y los Diamondbacks de Arizona arrollaron el sábado 10-3 a los Bravos de Atlanta.

Arenado llegó a 20 vuelacercas por novena vez en su carrera. El venezolano Ildemaro Vargas pegó un cuadrangular de tres carreras en la novena entrada, mientras que su compatriota Gabriel Moreno extendió a nueve juegos su racha pegando de hit al conseguir tres imparables, además de anotar tres veces e impulsar una carrera.

Corbin Carroll contabilizó un doble, un triple y una carrera anotada, y Tim Tawa se fue de 4-2 con una carrera impulsada.

Rodríguez (12-4) permitió un jonrón en el primer turno del juego a su compatriota venezolano Ronald Acuña Jr. y cedió una segunda carrera en la primera entrada, pero después se serenó.

Trabajó seis entradas, en las que permitió dos carreras con cinco hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas. Los Diamondbacks no han otorgado boletos en los primeros dos juegos de la serie.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga y Kevin Ginkel lanzaron entradas sin permitir carreras, y Phillip Abner permitió una anotación en la novena.

Los Braves habían ganado las últimas siete veces que Grant Holmes abrió, pero el pitcher tuvo problemas temprano y no logró salir de la cuarta entrada. Holmes (7-5) permitió seis carreras con seis hits y dio tres bases por bolas. Llegaba al juego con 13 2/3 entradas consecutivas sin permitir anotación.

AP
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