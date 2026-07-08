Nominados a los Emmy en las principales categorías
Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy, anunciadas el...
Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy, anunciadas el miércoles en Los Ángeles.
"The Pitt" lideró con 25 nominaciones, seguida por "Hacks" con 24.
La gala será el 14 de septiembre en Los Ángeles y será presentada por la veterana estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", Mariska Hargitay.
MEJOR SERIE DE DRAMA
"La diplomática"
"La edad dorada"
"El caballero de los Siete Reinos"
"Paradise"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Caballos lentos"
"Amigos y vecinos"
MEJOR SERIE DE COMEDIA
"Abbott Elementary"
"El oso"
"Hacks"
"Margo tiene problemas de dinero"
"Nadie quiere esto"
"Solo asesinatos en el edificio"
"Terapia sin filtro"
"La maldición de Widow's Bay"
MEJOR MINISERIE
"All her fault"
"La bestia en mí"
"Bronca"
"DTF St. Louis"
"Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
MEJOR ACTOR PRINCIPAL, DRAMA
Sterling K. Brown, "Paradise"
Gary Oldman, "Caballos lentos"
Mark Ruffalo, "Task: Unidad especial"
Rufus Sewell, "La diplomática"
Noah Wyle, "The Pitt"
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, DRAMA
Carrie Coon, "La edad dorada"
Chase Infiniti, "Los testamentos"
Keri Russell, "La diplomática"
Rhea Seehorn, "Pluribus"
Zendaya, "Euforia"
MEJOR ACTOR PRINCIPAL, COMEDIA
Yahya Abdul-Mateen II, "Wonder Man"
Steve Carrell, "Rooster"
Matthew Rhys, "La maldición de Widow's Bay"
Jason Segel, "Terapia sin filtro"
Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, COMEDIA
Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
Ayo Edebiri, "El oso"
Elle Fanning, "Margo tiene problemas de dinero"
Lisa Kudrow, "The Comeback"
Jean Smart, "Hacks"
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Riz Ahmed, "El señuelo"
Jason Bateman, "Black Rabbit"
Charlie Hunnam, "Monstruo: La historia de Ed Gein"
Oscar Isaac, "Bronca"
Matthew Rhys, "La bestia en mí"
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Claire Danes, "La bestia en mí"
Sally Field, "Criaturas luminosas"
Carey Mulligan, "Bronca"
Sarah Pidgeon, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
Sarah Snook, "All her fault"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, DRAMA
Patrick Ball, "The Pitt"
Billy Crudup, "The Morning Show"
Shawn Hatosy, "The Pitt"
Gerran Howell, "The Pitt"
Jack Lowden, "Caballos lentos"
Tom Pelphrey, "Task: Unidad especial"
Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, DRAMA
Taylor Dearden, "The Pitt"
Fiona Dourif, "The Pitt"
Allison Janney, "La diplomática"
Katherine LaNasa, "The Pitt"
Sepideh Moafi, "The Pitt"
Julianne Nicholson, "Paradise"
Karolina Wydra, "Pluribus"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, COMEDIA
Colman Domingo, "Las cuatro estaciones"
Paul W. Downs, "Hacks"
Harrison Ford, "Terapia sin filtro"
Nick Offerman, "Margo tiene problemas de dinero"
Stephen Root, "La maldición de Widow's Bay"
Michael Urie, "Terapia sin filtro"
Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, COMEDIA
Dale Dickey, "La maldición de Widow's Bay"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Janelle James, "Abbott Elementary"
Kate O'Flynn, "La maldición de Widow's Bay"
Michelle Pfeiffer, "Margo tiene problemas de dinero"
Megan Stalter, "Hacks"
Jessica Williams, "Terapia sin filtro"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Jason Bateman, "DTF St. Louis"
Richard Gadd, "Hombre a medias"
David Harbour, "DTF St. Louis"
Richard Jenkins, "DTF St. Louis"
Charles Melton, "Bronca"
Nick Offerman, "Muerte por un rayo"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Linda Cardellini, "DTF St. Louis"
Dakota Fanning, "All her fault"
Laurie Metcalf, "Monstruo: La historia de Ed Gein"
Joy Sunday, "DTF St. Louis"
Youn Yuh-jung, "Bronca"
Constance Zimmer, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
Series con más nominaciones:
"The Pitt" - 25
"Hacks" - 24
"La maldición de Widow's Bay" - 19
"Pluribus" - 18
"Bronca" - 16