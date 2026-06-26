Noruega-Costa de Marfil, nuevo cruce de 16avos de final
Ya se conoce un nuevo enfrentamiento de 16avos de final, el que opondrá a Noruega contra Costa de Marfil en Dallas el martes 7 de abril, una vez concluido el Grupo I, ganado por Francia, que deberá
Ya se conoce un nuevo enfrentamiento de dieciseisavos de final, el que opondrá a Noruega contra Costa de Marfil en Dallas el próximo martes, una vez concluido el Grupo I, ganado por Francia, que deberá esperar para conocer a su rival, un tercero.
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo 28 de junio
En Los Angeles (19h00 GMT, Partido 73)
Canadá
Sudáfrica (Partido 73)
-- Lunes 29 de junio
En Houston (17h00 GMT, Partido 76)
Brasil
Japón
En Boston (20h30 GMT, Partido 74)
Alemania
Mejor tercero
En Monterrey (01h00 GMT del martes, Partido 75)
Países Bajos
Marruecos
-- Martes 30 de junio
En Dallas (17h00 GMT, Partido 78)
Costa de Marfil
Noruega
En East Rutherford (21h00 GMT, Partido 77)
Francia
Mejor tercero
En Ciudad de México (01h00 GMT del miércoles, Partido 79)
México
Mejor tercero
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta (16h00 GMT, Partido 80)
Primero L
Mejor tercero
En Seattle (20h00 GMT, Partido 82)
Primero G
Mejor tercero
En Santa Clara (00h00 GMT del jueves, Partido 81)
Estados Unidos
Bosnia-Herzegovina
-- Jueves 2 de julio
En Los Angeles (19h00 GMT, Partido 84)
Primero H
Segundo J
En Toronto (23h00 GMT, Partido 83)
Segundo K
Segundo L
En Vancouver (03h00 GMT del viernes)
Suiza
Mejor tercero
-- Viernes 3 de julio
En Dallas (18h00 GMT, Partido 88)
Australia
Segundo G
En Miami (22h00 GMT, Partido 86)
Argentina
Segundo H
En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87)
Primero K
Mejor tercero
OCTAVOS DE FINAL
4 de julio
(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
(00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de Seattle (P94)
7 de julio
(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
CUARTOS DE FINAL
9 de julio
(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
(01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
SEMIFINALES
14 de julio
(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
18 de julio
(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
FINAL
19 de julio
(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey