Noruega-Costa de Marfil, nuevo cruce de 16avos de final

Ya se conoce un nuevo enfrentamiento de dieciseisavos de final, el que opondrá a Noruega contra Costa de Marfil en Dallas el próximo martes, una vez concluido el Grupo I, ganado por Francia, que deberá esperar para conocer a su rival, un tercero.

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo 28 de junio

En Los Angeles (19h00 GMT, Partido 73)

Canadá

Sudáfrica (Partido 73)

-- Lunes 29 de junio

En Houston (17h00 GMT, Partido 76)

Brasil

Japón

En Boston (20h30 GMT, Partido 74)

Alemania

Mejor tercero

En Monterrey (01h00 GMT del martes, Partido 75)

Países Bajos

Marruecos

-- Martes 30 de junio

En Dallas (17h00 GMT, Partido 78)

Costa de Marfil

Noruega

En East Rutherford (21h00 GMT, Partido 77)

Francia

Mejor tercero

En Ciudad de México (01h00 GMT del miércoles, Partido 79)

México

Mejor tercero

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta (16h00 GMT, Partido 80)

Primero L

Mejor tercero

En Seattle (20h00 GMT, Partido 82)

Primero G

Mejor tercero

En Santa Clara (00h00 GMT del jueves, Partido 81)

Estados Unidos

Bosnia-Herzegovina

-- Jueves 2 de julio

En Los Angeles (19h00 GMT, Partido 84)

Primero H

Segundo J

En Toronto (23h00 GMT, Partido 83)

Segundo K

Segundo L

En Vancouver (03h00 GMT del viernes)

Suiza

Mejor tercero

-- Viernes 3 de julio

En Dallas (18h00 GMT, Partido 88)

Australia

Segundo G

En Miami (22h00 GMT, Partido 86)

Argentina

Segundo H

En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87)

Primero K

Mejor tercero

OCTAVOS DE FINAL

4 de julio

(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)

(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

(00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)

(00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de Seattle (P94)

7 de julio

(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)

(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)

CUARTOS DE FINAL

9 de julio

(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

(01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)

SEMIFINALES

14 de julio

(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)

15 de julio

(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

18 de julio

(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami

FINAL

19 de julio

(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey