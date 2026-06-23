Noruega vence tres a dos a Senegal y avanza en el Mundial 2026

Erling Haaland guio este lunes a Noruega hacia los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al anotar dos goles en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal en la segunda jornada del Grupo I.

Haaland, que había firmado otro doblete en su debut mundialista, fue nuevamente figura con sus dos tantos (48' y 58') en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurase el marcador (48'). Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') por un rival que apretó hasta el último instante.

Ya clasificados a la próxima fase, Noruega y Francia dominan la llave con 6 puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.