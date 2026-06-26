"Nos motiva jugar contra Argentina y Messi", avisa el DT de Jordania

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, se mostró este viernes esperanzado en dejar una buena imagen en su duelo de despedida del Mundial frente a la Argentina de Lionel Messi, a la que dijo no temer.

El choque del sábado en Arlington, a las afueras de Dallas, será el último de la ya eliminada Jordania en su primera aparición en una Copa del Mundo, tras las derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

"Lamentablemente los resultados no mostraron el buen desempeño que tuvimos en la cancha", dijo Sellami, que ve en el choque ante los campeones del mundo una oportunidad única de dejar su "huella" en el torneo.

"Este es el partido que van a ver todos los seguidores de Jordania. Queremos representar bien a nuestro país", dijo el técnico antes de reconocer el reto de enfrentar al que considera mejor jugador de la historia.

Messi "lo ha logrado todo, es el mejor, verdaderamente", señaló. "Algunos dirán que le tememos, que nos presiona, pero muy por el contrario, estamos muy motivados por jugar contra Argentina, contra Messi, contra los mejores jugadores del mundo".

El timonel marroquí advirtió que sus jugadores no pueden bajar la guardia ni siquiera si Argentina, clasificada como primera del Grupo J, decidiera dar descanso a la mayoría de sus titulares, incluido Messi.

"Sean quienes sean los jugadores, el equipo es excepcional y cada jugador merece su lugar. Todos sueñan con ganar la Copa del Mundo", recalcó.

"Incluso si no juega Messi, jugaremos contra un equipo muy fuerte y sólido. Debemos concentrarnos en nuestras capacidades y hacer de este partido un buen recuerdo para la selección jordana en su primera participación en la Copa del Mundo", demandó.