"Nosotros no dudamos en ningún momento", reivindica Oyarzabal

El delantero español Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la selección española en el Mundial, reivindicó a la Roja tras proclamarse campeona del mundo a pesar de las dudas surgidas con el empate inicial ante Cabo Verde.

"Hace un mes se dudaba si esto iba a ser posible, nosotros no dudamos en ningún momento", declaró Oyarzabal, autor de cinco goles en el Mundial 2026.

"No somos conscientes de la magnitud, no solo del hecho de ser campeones del mundo, sino de haberlo logrado tras el campeonato de Europa", ganado por España en 2024.

El capitán de la Real Sociedad utilizó las palabras "felicidad" y "orgullo" para describir sus sensaciones tras conquistar el Mundial, y rebajó la importancia de sus cinco goles en la competición.

"Lo que va a quedar para la historia es la estrella, la medalla, feliz de haber ayudado al equipo, feliz por Ferran, por todo lo que se dice, igual que se tiene el gol de Iniesta se va a tener el de Ferran para mucho tiempo", declaró el jugador vasco, que reconoció haber llorado durante 10 minutos.