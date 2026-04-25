Nueva detención de familiares de egipcio autor de un atentado en EE.UU.

Dos días después de haber sido liberados, seis familiares de un egipcio acusado de atacar con bombas incendiarias una marcha de protesta judía en Estados Unidos el año pasado fueron nuevamente arrestados, informó el sábado su abogado.

"La familia El Gamal ha sido nuevamente detenida por el Ice (la policía de inmigración estadounidense) hace unos momentos", escribió el abogado Eric Lee en X, y añadió que su expulsión de Estados Unidos era "inminente"

La esposa, Hayam El Gamal, y sus cinco hijos, de entre cinco y 18 años, habían sido puestos en libertad el 7 de abril por decisión de un juez federal, tras permanecer recluidos los últimos 10 meses en un centro de detención para familias inmigrantes en Dilley, Texas.

El juez federal Fred Biery había ratificado así la recomendación de otra jueza, formulada el lunes, que abogaba por la puesta en libertad de esta familia.

Mohammed Sabry Soliman está acusado de perpetrar un ataque con cócteles molotov y un lanzallamas el 1 de junio de 2025 en Boulder, Colorado, contra un grupo que se manifestaba en apoyo de los rehenes israelíes retenidos por el grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

15 personas resultaron heridas en el ataque y una de ellas, Karen Diamond, de 82 años, murió posteriormente.

Las autoridades afirman que Soliman residía ilegalmente en Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump justificó la detención de su familia por un posible conocimiento de las intenciones de Soliman.

Tanto Soliman como su esposa, de la que ahora estaría divorciado según los medios estadounidenses, y sus hijos aseguraron desde el principio que él había actuado sin avisar a nadie.