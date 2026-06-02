Nueva Jersey demanda al operador de un centro de detención de migrantes sacudido por protestas

El estado de Nueva Jersey demandó el martes a la empresa privada que gestiona un centro de detención de migrantes donde se han registrado manifestaciones para protestar por las malas condiciones de la cárcel

La demanda contra GEO Group pide que las autoridades sanitarias locales tengan acceso completo a Delaney Hall, una de las instalaciones donde se retiene a migrantes durante la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, afirmó en un comunicado que no existe "ninguna razón legítima" para impedir la entrada de los inspectores de sanidad en el centro si las condiciones "son tan seguras y tan higiénicas como aseguran esta corporación privada y el gobierno de Trump"

Los recientes disturbios fueron desencadenados por una huelga de hambre y de trabajo iniciada por los detenidos en Delaney Hall, con capacidad para 1.000 reclusos, debido a sus condiciones de vida, que varios legisladores demócratas han apoyado

Según un comunicado de prensa de la oficina de la gobernadora, los detenidos se han quejado de que el agua no es potable, de la falta de atención médica y de la propagación de influenza y COVID-19 en el lugar

Anteriormente esta cárcel ya se había enfrentado a denuncias por el mal trato a los detenidos