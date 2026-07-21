Nueva Jersey informa de error en padrón electoral tras nuevas denuncias de Trump

Nueva Jersey inscribió por error a unas 6600 personas que no eran ciudadanas de EE.UU. en el registro de votantes antes de las elecciones de 2024, dijo el martes la gobernadora demócrata Mikie Sherrill.

La funcionaria señaló que menos de 400 de los registrados debido a este "grave error de software" votaron, y que las inscripciones se repartían entre los distintos partidos políticos.

"Me horrorizan las negligentes fallas que permitieron que esto ocurriera y la falta de transparencia mostrada por quienes estaban a cargo en ese momento", dijo Sherrill en un comunicado.

El incidente ocurrió entre junio de 2023 y junio de 2024, durante el mandato de su predecesor, el también demócrata Phil Murphy.

La revelación se produce después de que Trump, presidente republicano que nunca ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante Joe Biden, reavivara acusaciones sin prueba de fraude electoral masivo, a pocos meses de las legislativas de noviembre, cuyo resultado muchos esperan que impugne.

El presidente afirmó en un discurso televisado la semana pasada que más de 250.000 personas que no son ciudadanas de EE.UU. estaban inscritas para votar en cuatro estados, incluido Nueva Jersey, mientras instaba a los legisladores a aprobar su proyecto de ley "SAVE America Act".

El proyecto plantea exigir prueba de ciudadanía estadounidense para inscribirse como votante, así como identificación con foto en los centros electorales, además de imponer nuevos límites al voto por correo.

"Mientras la administración Trump intenta utilizar las elecciones como arma con fines políticos, yo me aseguro de que protejamos nuestros comicios. Quiero ser clara: Donald Trump no tiene absolutamente ninguna credibilidad en materia de integridad electoral", dijo Sherrill.

"La diferencia es simple: cuando encontramos un problema no lo ocultamos, no lo negamos, ni inventamos conspiraciones. Lo investigamos, lo solucionamos y se lo decimos públicamente", añadió.

Sherrill señaló que el error implicaba que alrededor de 6600 personas que indicaron no ser ciudadanas de EE.UU. al solicitar licencias de conducir y tarjetas de identificación entre junio de 2023 y junio de 2024 fueron inscritas de todos modos.

Agregó que ha ordenado su eliminación del padrón electoral y ha solicitado que se investigue el incidente.

La afirmación de Trump de que las elecciones de 2020 fueron "amañadas" nunca ha sido respaldada por pruebas. Más de 60 demandas no produjeron ningún fallo que demostrara un fraude capaz de cambiar el resultado, mientras que recuentos, auditorías y su propio Departamento de Justicia tampoco lo encontraron.