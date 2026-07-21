Nuevo modus operandi del ICE: paradas de autos y redadas masivas con cámaras corporales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos implementa un nuevo modus operandi. La agencia reactivó sus controles vehiculares y dispuso que cada equipo de arresto cuente con al menos un agente equipado con una cámara corporal.

ICE retoma las paradas vehiculares: cómo funcionarán las cámaras corporales

El responsable de la política fronteriza, Tom Homan, confirmó la vuelta formal de las intervenciones a vehículos en carreteras por parte del ICE. Sin embargo, aseguró que los agentes portarán al menos un equipo de grabación visual durante cada operativo migratorio.

Según dijo Homan a Fox News, estos dispositivos protegen al personal en la mayoría de las situaciones. Las grabaciones servirán como prueba para respaldar el accionar institucional y garantizar transparencia.

Asimismo, informó que ya fueron compradas las cámaras corporales y se realizan talleres formativos para los instructores regionales. Posteriormente, las unidades llegarán a las diferentes bases operativas del país norteamericano para equipar a los agentes.

El presupuesto asignado para esta nueva tecnología superó los 120 millones de dólares para cubrir la infraestructura digital necesaria. Ese fondo financia tanto los equipos como los servidores de almacenamiento masivo y el personal administrativo.

La intervención del Poder Ejecutivo permitió destrabar el proyecto para iniciar el despliegue nacional gradual. Las directrices exigen que cada interacción quede documentada para investigaciones internas y solicitudes públicas de información.

“El presidente Trump intervino y tomó la decisión, por lo que las paradas de tráfico han vuelto y el despliegue de dispositivos está en marcha”, concluyó Homan.

Homan responsabiliza al Congreso por la demora de las cámaras del ICE

En otra entrevista con el programa Face The Nation de CBS News, Homan apuntó directamente contra los legisladores demócratas por frenar la partida presupuestaria clave. Según dijo el funcionario, esa parálisis legislativa demoró la adquisición de las cámaras corporales en las oficinas federales del país norteamericano.

El responsable de la frontera denunció que la retención de fondos afectó el cronograma inicial previsto para dotar de tecnología a todo el personal del ICE. En ese marco, aseguró que la decisión presidencial permitió destrabar los recursos económicos necesarios para reactivar el plan de seguridad.

La palabra de Tom Homan sobre las cámaras corporales en agentes, tras los recientes tiroteos en Maine y Texas

A su vez, cuestionó las declaraciones emitidas por diversos sectores políticos opositores. De acuerdo con su postura, esos mensajes adversos incrementan la hostilidad contra los agentes federales durante los procedimientos en la vía pública.

La autoridad advirtió que la retórica crítica pone en riesgo la integridad física del personal. Por ese motivo, el registro audiovisual a través de las cámaras corporales se convirtió en una herramienta central para disuadir conflictos.

Las cinco ciudades donde el ICE probó 1600 cámaras corporales

La nueva directiva nacional toma como referencia un proyecto experimental previo impulsado en el Congreso. Durante esa fase, el ICE analizó los desafíos logísticos y técnicos previos al despliegue nacional.

Las pruebas iniciales abarcaron ciudades clave como Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington. Múltiples divisiones internas participaron activamente en la fase de evaluación tecnológica de los equipos.

Con la nueva modalidad del ICE, en cada operativo deberá haber por lo menos una cámara corporal en los agentes Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles

Entre las unidades participantes figuraron las Operaciones de Ejecución y Remoción, Investigaciones de Seguridad Nacional y la oficina especializada.