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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
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